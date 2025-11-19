À¾Éð¡¢º£°æÃ£Ìé¤¬MLB30µåÃÄ¤È¸ò¾Ä²ò¶Ø¤Ø¡ÄÊÆÊóÆ»¡¡ÁèÃ¥Àï¤¬³«»Ï¡Ä300²¯±ßÄ¶¤¨·ÀÌó¤Î²ÄÇ½À¤â
¸ò¾Ä´ü¸Â¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2026Ç¯1·î3Æü¸áÁ°7»þ
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹À¾Éð¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¿½ÀÁ¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤Ë¼õÍý¤µ¤ì¡¢MLB30µåÃÄ¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£À¾Éð¤Ï10Æü¡¢º£°æ¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÍÆÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ò¾Ä´ü´Ö¤ÏÊÆÅìÉô»þ´Ö19Æü¸áÁ°8»þ¡ÊÆ±¸á¸å10»þ¡Ë¤«¤é2026Ç¯1·î2Æü¸á¸å5»þ¡ÊÆ±3Æü¸áÁ°7»þ¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¾ùÅÏ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦°Õ»×¤ò»ý¤ÄÁ´¤Æ¤ÎµåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤Ç¤¤ë¡£·ÀÌó¤¬À®Î©¤¹¤ì¤Ð¡¢·ÀÌó¶â¤ÈÇ¯Êð¤ÎÁí³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆÆüËÜµåÃÄ¤Ø¤Î¾ùÅÏ¶â¤Î³Û¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡º£°æ¤Ï¥×¥í9Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢24»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·10¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.92¡¢178Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¡£NPBÄÌ»»159»î¹ç¤Ç58¾¡45ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.15¡¢907Ã¥»°¿¶¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢27ºÐ¤È»é¤Î¾è¤Ã¤¿Ç¯Îð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÊÆ¤Ç¤ÎÁèÃ¥Àï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤Ï¡¢8000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó122²¯9000Ëü±ß¡Ë¤«¤é2²¯¥É¥ë¡ÊÌó307²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤ÎÈÏ°Ï¤Ç·ÀÌó¤òÆÀ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÒÏÓÂåÍý¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤¬º£°æ¤ÎÄ©Àï¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë