【夏目友人帳】湯船に浸かるニャンコ先生がかわいい「ルームライト加湿器」
『夏目友人帳』に登場する「ニャンコ先生」がかわいい♪ ルームライトになる加湿器が新登場する。
☆ニャンコ先生デザインが素敵なルームライト加湿器（写真9点）＞＞＞
TVアニメ『夏目友人帳』は、緑川ゆきの同名漫画を原作とするアニメ作品。高校生・夏目貴志と自称用心棒であるニャンコ先生による、妖怪たちとの交流を描く。
アニメ第1作は2008年放送開始。非常に人気が高く、深夜アニメとしては異例の第7期となる『夏目友人帳 漆』が2024年10月から12月まで放送された。
このたびシー・シー・ピーの「きゃらニクス」ブランドより、本作に登場する人気キャラクター、主人公・夏目貴志の自称用心棒「ニャンコ先生」がデザインに落とし込まれた、ルームライト加湿器が登場！
「ルームライト加湿器 ニャンコ先生」は、ニャンコ先生が楽しむ湯船から立ち込める湯けむりミストでお部屋を潤す加湿器。
デスクなどに置きやすいコンパクトサイズで、パソコン作業中や就寝時の乾燥が気になるとき、近くに置くことでリラックスするニャンコ先生の姿に癒されながら、快適な湿度を保ってくれる。
湯口パーツを回すと加湿量が調整でき、好みの噴霧量を設定することができる。
さらに、消し忘れを防ぐタイマー機能も組み込まれ、30分、1時間、2時間、4時間から選択可能となっている。
そしてニャンコ先生は浸かる湯船には、下から優しく照らすLEDライトが内蔵。ルームライトとして優しい光を放ってくれる。加湿器を使用しながらのLED点灯はもちろん、ルームライト単体で使用することも可能。
インテリアとして、やわらかく光り入浴するニャンコ先生の姿をお気に入りの場所に飾ってお楽しみいただける。
2025年12月上旬より全国の雑貨店、家電量販店、ECサイトなどにてお取り扱いスタート！ 「ルームライト加湿器 ニャンコ先生」で身も心も癒やされてね。
（C）緑川ゆき・白泉社／「夏目友人帳」製作委員会
