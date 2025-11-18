大谷が3HR＆10奪三振の試合で使用したユニホームがカードに

ドジャースの大谷翔平投手は今季、3年連続4度目のMVPを受賞するなど、歴史的な活躍でワールドシリーズ連覇に貢献した。そんな中、米大手ベースボールカード会社「Topps（トップス）」が発表したまさかの一品が話題になっている。

同社は17日（日本時間18日）、「BREAKING」と題して公開したのはブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で使用されたユニホームのMLBロゴパッチのカード。大谷は同試合で二刀流として出場。打者としては3本塁打、投手としては6回無失点10奪三振の離れ業を成し遂げていた。

カードにはユニホームのロゴパッチの下に金色の大谷のサインが記されている。同社は「この唯一無二のカードは、近日発売予定の2025 Topps MLB MVP Collectionのランダムパックに封入されます 」と綴っていた。

大谷は昨年8月にトップスとグローバルトレーディングカードの長期独占契約を結んでいる。限定1つのお宝は誰の手に渡るのだろうか。（Full-Count編集部）