サッカーJ1リーグ、川崎フロンターレの車屋紳太郎選手が17日、クラブの公式ホームページで今シーズン限りでの現役引退を発表しました。

熊本出身の車屋選手は、筑波大学在学中の2014年に特別指定選手としてフロンターレに加入して以来、川崎F一筋12年。Jリーグベストイレブンは2度、優秀選手賞は3度選出されました。またJ1では2017年のクラブ史上初優勝から4度の優勝。ルヴァンカップや天皇杯のタイトル獲得にも貢献し、日本代表としてもプレーしました。

22年以降はケガとの戦いで徐々に出場数を減らし、昨季は3試合、今季は2試合の出場。33歳での決断となりました。

クラブの公式サイトで思いをつづっています。

▽本人コメント

2014年に特別指定選手としてフロンターレに加入してからの12年間、たくさんの応援をありがとうございました。川崎フロンターレでプロとしてのキャリアを始められたことを、今あらためて誇りに思っています。

ここ数シーズン、ピッチでなかなかチームの力になれず苦しい時間が長く続きました。どこかで区切りをつけなければいけない―― その思いが強くなり、この度引退という決断に至りました。

プロサッカー選手としての時間をこのクラブ一筋で過ごし、最後はフロンターレで終わりたいという思いが強かったです。 フロンターレで過ごした日々には、良いときも悪いときもありましたが、どんなときも温かく応援してくれたファン・サポーターの皆さんには感謝しかありません。多くのタイトルを仲間と共に勝ち取れたこと、そしてチームの歴史が変わる瞬間に立ち会えたことは、自分にとってかけがえのない財産です。今シーズンも残り約3週間、フロンターレの一員としてサッカーができる時間を楽しみたいと思います。これまで、どんな時も支えてくださったフロンターレサポーターの皆さん。ACLや代表選出時など、国内外を問わず応援してくださったすべての方々。そして、これまでのサッカー人生に携わってくださった皆様に、心より感謝しています。

12年間、本当にありがとうございました。