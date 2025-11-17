俳優の杉浦太陽（44）が17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。妻でタレントの辻希美(38)との結婚当初、人付き合いをめぐって喧嘩した思い出について語った。

杉浦は2007年に辻と結婚。当時、杉浦は26歳、辻は20歳だった。

新婚時代を振り返り「20代で結婚して友達も多かったから、仕事が終わると100パーセント友達と会ってた。仲間でいる時間に幸せを感じていたし、仲間といたからこそのん(辻)と出会えた」とし、「仲間をとるか、家庭をとるかっていう心の葛藤は正直、ありました」と明かした。

2007年11月には長女で現在はインフルエンサーとして活躍する希空が誕生。「出産すると、のんは家から出られなくなる。友達との付き合い方は胸が痛かった。女性もそうだと思うし」とし、「当時は誘いを断るのがキツかった。誕生日会とかは行っていたけど、行くとお酒も多少は飲むし、帰りは遅くなるし。色々な集まりの中で男だけじゃなくて異性もいたから、のんは当然行ってほしくない。俺も友達の誕生日会やからっていうのでケンカした思い出はあります」と率直に明かした。

そして「ケンカの解決方法としては俺が行かないということ。行く回数をめちゃくちゃ減らして、夫婦中も円満。子供が成長してきて、家族で友達の誕生日会に行くとか。そうすると平和に皆が楽しい」と語っていた。