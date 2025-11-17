広島・佐々木泰が2戦とも一塁手としてフル出場

未知数だった“代役”が日韓戦で輝きを放った。16日に東京ドームで行われた「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」は大熱戦の末、7-7の引き分けに。若手選手が躍動した野球日本代表「侍ジャパン」で、初選出の佐々木泰内野手（広島）が2安打2打点の活躍を見せ、ファンは「世界に見つかるぞ」「1番のサプライズ」と声をあげている。

この日、佐々木は「7番・一塁」で先発出場。韓国に3点先制された直後の4回、1死満塁のチャンスで迎えた第2打席で中前へ強烈な適時打を放ち、同点劇の口火を切った。前日の第1戦でも満塁の場面で適時打を放っており、2戦連続で勝負強さを示した。9回の第5打席でも安打を放ち、2安打2打点1四球。2戦合計で3安打4打点2四球と存在感を放った。

当初、佐々木は今回のメンバーに選ばれていなかったが、牧原大成内野手（ソフトバンク）などコンディション不良で出場辞退する選手がでたため、広島の秋季キャンプから急きょ合流した。本来は三塁を守ることが多いが、一塁手が少ないこともあり代表では一塁を守り、韓国戦2試合でも一塁手としてスタメン起用されフル出場を果たした。

広島期待の22歳にファンも続々と反応。「まずい！ 佐々木泰が世界にバレる！」「佐々木泰の名が全球団に広まった」「まじで良かった」「躍動が嬉しい」「この2日で佐々木泰選手を好きになってしまいました」「広島の未来を担ってくれ！」などとコメントが寄せられていた。

佐々木は2024年ドラフト1位で広島に入団。ルーキーイヤーの今季、1軍で54試合に出場し打率.271、49安打、6打点の成績を残した。代表での経験を糧に、来季は初本塁打とともにさらなる飛躍が期待される。（Full-Count編集部）