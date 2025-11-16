国によって違う食文化。スペイン人はどんなふうに食を楽しんでいるのでしょうか。53歳のときに単身でスペインに渡り、留学生として3年間を過ごしたRitaさんは、初めてスペイン人の自宅に招かれたときに3時間を越える昼食の時間に戸惑ったそう。そんなRitaさんが、食卓を囲むことで気がついた、スペインの食文化について教えてくれました。

【写真】スペインの街並み

生活の真ん中に「食卓」がある

スペインで暮らして驚いたことのひとつは、食卓に流れる時間の「密度」でした。

レストランでの食事時間は、2〜3時間が当たり前。日本での「さっと食べて、さっと帰る」という食事の感覚とはまるで違います。

注文をすませたあとも、料理が出てくるまでの時間すら、ゆったりと過ごし、会話を「前菜」のように楽しむ。せかせかした空気はどこにもなく、その場にいる人たちが「今、この瞬間」を愛おしむように会話を重ねていきます。

さらに印象的だったのは、「だれと食べるか」が大切にされているということ。料理を口に運びながらの会話、ときには身振り手振りを交えた笑い声が響く食卓。

それはまるで、人生そのものが展開されている舞台のように感じました。

スペインでは、食事は単なる栄養補給の時間ではありません。それは「語り合う時間」であり、「心を通わせる時間」であり、「日常を味わいつくす時間」です。

どんなに忙しい日でも、食事のひとときには心をゆるめ、大切な人と向き合う。家族や友人、恋人、あるいは新しく出会った人と、テーブルを囲んで心をひらく。そこには、日々のちょっとしたできごとから、人生についての深い話まで、あらゆる感情が集まってきます。

食卓には、人と人との距離を縮め、関係性を深める魔法のような力があるのです。

どんなに忙しくても、一緒に食べる時間を大切にする

私が初めてスペイン人の家庭に招かれたとき、正直なところ、戸惑いました。

昼食が14時スタートで、終わったのはなんと17時すぎ。料理はどれも丁寧につくられていて、前菜、メイン、デザート、そしてコーヒーまで、次々と運ばれてきました。

でも、もっとも印象に残ったのは、食事そのものよりも「会話の豊かさ」です。

言葉の壁があっても、だれかがゆっくりと通訳してくれたり、身振り手振りで伝えようとしてくれたりする優しさがありました。そのうちに、わからなかったスペイン語の会話も、表情や空気で「感じられる」ようになっていきました。

スペインの人々にとって、「一緒に食べること」は特別なイベントではなく、日常そのものです。だからこそ、どんなに忙しい日でも、必ず食卓を囲む時間を大切にする。

子どもたちも小さい頃から「家族と食べる時間」がいかに重要かを教えられています。三世代でテーブルを囲む姿は非常によく目にします。子どもたちは大人の会話に耳を傾け、若者は年配の人から人生の知恵を学ぶ。まるで生きた学校のようです。

夕食後にゆっくりと会話を楽しみ、ときには議論が白熱することも。でも、それもまた「違い」を恐れず、「対話」を楽しむ文化。

絆や友情を育むだけでなく、社会とのつながりを実感する時間です。

スペイン人にとって食卓は「心を交わす場所」

食べること、話すこと、感じること、そのすべてを「急がない」「味わいつくす」姿勢だから、たとえ時計の針が進んでいても、今目の前にいる人との会話が終わらない限り、席を立たない。そこには「人を大切にする」文化が根づいているように思います。

この「食事に時間をかける」スタイルは、スペインの食文化を語る上で欠かせないものとなっています。

その背景のひとつに、「sobremesa（ソブレメサ、直訳は“テーブルの上”）」という言葉があります。これは、食後にすぐ立ち上がるのではなく、そのままテーブルに残って会話を楽しむという意味。

食後のコーヒーを片手に、家族や友人、ときには初対面の人とも心をゆるめて話すこの時間には、なにかを急かす空気がいっさいありません。テレビもスマホも脇に置き、目の前の相手にしっかりと意識を向ける。

そんなソブレメサの時間には、言葉のやりとりを超えた「つながり」が生まれます。たとえ会話の内容が特別でなくても、「今、ここに一緒にいる」という安心感が、心を満たしてくれるもの。スペインの人たちにとって、食卓とは「情報を交換する場」ではなく、「心を交わす場所」。

ソブレメサのひとときがあるからこそ、食事そのものが人生を整える時間として深まっているのだと思います。