「もつのが当たり前」と思っていた家具の数々、もしかしたら「手放してよいもの」かもしれません。48歳で離婚を経験し、ひとり暮らしをしている50代のインスタグラマー、みるくさんは、今まで当たり前にもっていた「マット類」を手放したところ、驚くほど家事がラクになりストレスから解放されたそう。みるくさんが実際に感じたことについて、詳しく語ります。

1：洗濯に手間がかかる「トイレ用品」

以前は、ふわふわの素材のトイレマット、トイレ用スリッパ、さらにはトイレットペーパーカバーまでそろえて使っていました。ですが、見た目こそ可愛いものの、どれも洗濯の手間がかかるのと、衛生面も気になっていました。

【写真】「掃除がはかどるトイレ」に大満足

とくに、トイレ用品ということで、衣類と一緒に洗うのをためらって別洗いをしていたので、面倒に感じることも。そこで思いきってマットもスリッパも手放すことに。やめてみたら、洗濯の手間に対するストレスが一気になくなってスッキリ！

さらによかったのは、トイレの掃除が一気にラクになったこと。便座カバーや床のマットをその都度取りはずす必要がなくなり、トイレ掃除用のシートでサッとふくだけでOKに。常に清潔さを保てるようになって、快適にトイレが使えるように。

洗濯も掃除も時短になり、「もっと早くやめればよかった」と感じています。

2：敷きっぱなしの「バスマット」

以前はお風呂場にもバスマットを敷いていました。

ですが、毎日洗濯ができるわけではない濡れたままのマットを床に敷きっぱなしにするのは、もしかしたら不衛生なのでは？ と感じるように。

また、ひとり暮らしをする前、家族と暮らしていた頃は、夫や子どもたちが順番にお風呂に入って、それぞれがマットを使うため、最後に入る人はどうしても冷たく濡れたマットを使うはめになってしまう…という問題もありました。

こういったプチストレスを解決するために、今までのバスマットから切り替えて、最初に購入したのが珪藻土マットでした。さすがに珪藻土マットは速乾性があり、気持ちよかったのですが、長く使っているとどうしても吸収率が悪くなったり、黒ずんできたりします。

そこで、思いきって普通のバスタオルをバスマットの代わりにしてみることに。タオルなら毎回洗濯できるので、これまで使っていたバスマットとは違い、常に清潔で快適に使えます。

「マットを敷かない暮らし」になってから、洗面所の印象もすっきりし、気持ちよく過ごせるようになりました。

手放してみて気づいたこと

トイレ用品やバスマットを手放してみて気づいたのは、「あって当然」と思っていたもののなかには、「なくても困らない」ものが意外とある、ということ。さらには、なくても困らないどころか、ない方が暮らしがラクになるということでした。

トイレグッズや足拭きマットがなくなるだけで、日々の掃除がぐっと軽くなり、見た目も生活感が少なくなって、いい感じ。今後も、荷物も負担もスマートに、心地よく生活していきたいです。