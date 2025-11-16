「捻じられている感」が生み出す出力…効果的な “上半身固定”トレーニング

思うように球のスピードが上がらない――。そんな悩みを抱える野球少年少女は少なくないだろう。その原因の一つに「体の捻じり」をうまく使えていないケースがある。中学硬式野球の強豪「関メディベースボール学院」でトレーナーを務める藤田真悟さんによると、「骨盤と胸郭の差を作ること」が重要になるという。

捻じりの力を十分に発揮できれば、投球時の加速力は格段に増す。とはいえ、正しい体の捻じり方を身につけるには、普段の練習では体験できない動作を取り入れる必要がある。

藤田さんが推奨するのが「回転椅子トレーニング」だ。椅子に座り、上半身を固定した状態で座面を左右に回転させる。この動きは「ありそうでなかった動き」で、通常の練習では「上を動かす」ことが多いが、この方法では「上を固定して下を動かす」という逆の感覚を養える。「筋肉の使い方は、同じ筋肉でも若干使われ方が違う」という点がポイントだ。

「捻じられている感が出るというのは、普段あまり捻じっていなかった」と藤田さんは指摘する。この感覚を実際の投球フォームに活かすことで、球速アップが期待できる。家庭でも椅子がなければ「壁を使う」方法もある。壁に手をついて上半身を固定し、つま先をねじって下半身を動かすドリルだ。

この捻じりの感覚を投球フォームに取り入れられれば、「肩は投げる方向に向いたままなのに、骨盤が捻じられる」という理想的な動きを作り出せる。さらに「視点が目標方向にずっと向いたまま」なので、球速アップだけでなく「比較的コントロールしやすくなる」という相乗効果も期待できる。小さな工夫で大きな変化を生み出せる練習法を日々のトレーニングに取り入れたい。（First-Pitch編集部）