ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡Ä»Ë¾åºÇ¹âÏÀÁè¤Ï¡È¾ÃÌÇ¡É¡¡À¤³¦Åª´ë¶È¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤í¡×
NB¼Ò¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±ÇÁü¤ÇMVP¤ò¾Î¤¨¤¿
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤ÎÅêÉ¼¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤òËþÉ¼¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¿ô¡¹¤Î´ë¶È¤¬MVP¤ò¾Î¤¨¤ëÃæ¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¼Ò¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±ÇÁü¤â¸ø³«¡£ÂçÃ«¤³¤½¤¬¡ÈºÇ¶¯Áª¼ê¡É¤À¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡Ö4ÅÙ¤ÎMVP¡£Í£°ì¤Î¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¡2025Ç¯¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¼õ¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤ÎÊ¸»ú¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ä¥®¡Êgoat¡Ë¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼¹»öÉ÷¤ÎÃËÀ¤¬¸ì¤ê½Ð¤¹¡£
¡Ö¿Í¡¹¤ÏÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤À¡£¤¢¤ì¤ÏGOAT¡ÊGreatest of all time¡á»Ë¾åºÇ¹â¡Ë¤À¤Î¡¢¤³¤ì¤¬GOAT¤À¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¡Ê¤½¤Î¡ËµÄÏÀ¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤¡£¼å¤¤¡£°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡ª¡¡GOAT¤Ï´û¤ËÏÃÂê¡Ê¤ÎÃæ¿´¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢»ä¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Æ§¤òÁª¤Ö¡£Èæ³Ó¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÊÂ¸ºß¡Ë¡£ÌÛ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤í¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¡£¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤À¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¿ÀÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°ì³Ñ½Ã¤Î¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡ÊShohei Ohtani¡Ë¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤Î°ÎÂç¤µ¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÆóÅáÎ®¤¬³«²Ö¤·¤¿2021Ç¯¤ËMVP¤ò½é¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¡¢2023Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º°ÊÍè2¿ÍÌÜ¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£ÄÌ»»4²óÌÜ¤Ï¥Ü¥ó¥º¤Î7²ó¤Ë¼¡¤°ÎòÂåÃ±ÆÈ2°Ì¡£Á´¤Æ¤Î¼õ¾Þ¤òËþÉ¼¤Ç¼ê¤Ë¤·¡¢ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë