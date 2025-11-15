大谷がエンゼルスに在籍した2023年まで“ライバル”としてしのぎを削った

13日（日本時間14日）に発表された最優秀選手（MVP）は、ナ・リーグがドジャースの大谷翔平投手、ア・リーグはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が受賞した。両リーグのMVPがそろって2年連続で受賞するのは史上初。ファンからは安堵とともに皮肉の声も上がっている。

MLB公式サイトのX（旧ツイッター）は大谷とジャッジがともに「MVP」「ハンク・アーロン賞」「オールMLB 1stチーム」に輝き、大谷がエドガー・マルティネス賞を獲り、“受賞ラッシュ”となったことを伝えた。

大谷がエンゼルスに在籍した2023年までは“ライバル”としてしのぎを削った2人。大谷は2021年、2023年はMVPを獲得したが、2022年はMLB史上初の投打ダブル規定到達を果たしながら、157試合で打率.311、62本塁打、131打点、OPS1.111のジャッジに軍配が上がったこともある。2024年から大谷がドジャースに移籍し、“論争”には一旦終止符が打たれた。

ファンからは「まさに大谷ジャッジ時代だなぁ 他の人が可哀想になるくらい」「別のリーグにいたら、5年連続2人ともMVPでもおかしくなかったですからね」「仮に大谷がア・リーグのままだったらジャッジ、ローリー、大谷とで争うとかやばすぎです笑」「大谷がいる限りMVPもう取れやん ちゃんと人間の中で決めないと笑」「こりゃもう大谷ジャッジが健康でいる限り他のプレーヤーはチャンスなしなんじゃね？」「他がノーチャンスに」といった反応があった。（Full-Count編集部）