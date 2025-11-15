12月24日に公開される福山雅治主演の『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の新場面写真が公開された。

2023年4月期にTBS系で放送されたドラマ『ラストマンー全盲の捜査官ー』は、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していくバディドラマ。主人公・皆実広見（福山真春）は過去のある事故がきっかけで両目の視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた凄腕の特別捜査官だ。そして交換留学生としてアメリカからやってきた皆実のアテンド役を命じられたのが、犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗（大泉洋）。肩書も性格も全く異なる2人だったが、徐々に力を合わせて事件を解決する“無敵のバディ”に。さらにドラマ後半では皆実と心太朗の過去の因縁が明らかになり、2人が実の兄弟だったという衝撃の事実が判明した。12月28日には、TBS系で完全新作スペシャルドラマ『ラストマンー全盲の捜査官- FAKE／TRUTH』の放送も決定している。

本作では、ドラマに引き続き、福山、大泉洋、永瀬廉（King & Prince）、今田美桜、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊、上川隆也が出演するほか、皆実の“初恋の人”ナギサ・イワノワを宮沢りえが演じ、ロウン、月島琉衣、寛一郎、谷田歩、黒田大輔、熊木陸斗、鴨志田媛夢らがキャストに名を連ねている。

サブタイトルに“FIRST LOVE”とあるように、登場人物たちの恋愛模様も見どころのひとつとなる本作からそれぞれの“LOVE”を予感させる場面写真が公開された。

学生時代、アメリカの同じ大学に通っていた皆実（福山雅治）と、彼の初恋の人であるナギサ（宮沢りえ）は出会い、幸せな日々をおくっていた。FBI特別捜査官となった今、ロシアからアメリカへ亡命を図るナギサから助けを求められ再会を果たす皆実だが、どこか切ない表情を浮かべる2人。皆実とナギサの過去には、いったい何があったのか。

さらに、連続ドラマでは元恋人でありつつ、仕事上のライバルとして描かれていた心太朗（大泉洋）と佐久良（吉田羊）。場面写真ではそんな2人が、一緒に食事をするシーンが切り取られている。

そして、泉（永瀬廉）は想いを寄せる吾妻（今田美桜）を食事に誘うも度々断られ、ヤキモキしてしまう関係が続いていたが、映画では交換研修プログラムで新たにFBIから派遣されてきたクライド・ユン捜査官（ロウン）が登場。場面写真では、捜査一課を訪れたユンが吾妻と握手を交わす姿が捉えられているが、ユンは優秀な捜査官でありながら、かなりのプレイボーイだという噂も。そんなユンと吾妻のやり取りを見て焦りを感じる泉。突然のライバル登場に、果たして泉はどうするのか。（文＝リアルサウンド編集部）