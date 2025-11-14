ÆüËÜ¤ÎWBCÏ¢ÇÆ¤Ë¡È°Å±À¡É¡¡Èô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÊó¤»¡Ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¿ÌÙþ¡Ö¥¬¥Á¤À¤ï¡×
2026Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè6²óWBC¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¸«¤»¤ë¡ÈËÜµ¤ÅÙ¡É
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Î¢¤Ç¡¢MLB¤Î³Æ¾Þ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡ÖMLB¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡È»²ÀïÉ½ÌÀ¡É¤ËÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ëÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¿·¤¿¤ÊÁª¼ê¤¬²Ã¤ï¤ê¡Ö²½¤±Êª¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¬¥Á¤À¤ï¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ç¥í¡¼¥µ´ÆÆÄ¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢¡ÖMLB¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ó¥ó¡¦¥¥ã¥í¥ë³°Ìî¼ê¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¡¢¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡á¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°³°Ìî¼ê¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤¬WBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤¬¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢60ËÜÎÝÂÇ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤ä¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨1.97¤òµÏ¿¤·¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤Ê¤É¡¢MLB¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¿·¤¿¤Ê¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥í¥ë¤Ï¡¢º£µ¨¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î31ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿½ÓÂ¶¯ÂÇ¤Î³°Ìî¼ê¡£¡ÈPCA¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡á¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤â3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢31ËÜÎÝÂÇ¡õ95ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Î½Ð¾ì¤òÃÎ¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥á¥óÁè¤¤¤«¤é¥¨¥°¤½¤¦¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²ÚÎï¤¹¤®¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×¤È¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¥±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÏ¢ÇÆ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡ÖËÜµ¤¥â¡¼¥É¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡Ä¡×¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¥¬¥Á¥á¥ó¤ÇÍè¤ë¤Í¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÆüËÜ¥¥Ä¤½¤¦¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¡ÖÊÆ¹ñ¤¬WBCËÜµ¤¤ÇÁ´Á³¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈSNS¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡WBCÏ¢ÇÆ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÂçÃ«¤Ï¡¢MVP¼õ¾Þ¸å¤ÎÅÅÏÃ²ñ¸«¤Ç¡¢½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤ÀµåÃÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ï¢Íí¤Ï¸Ä¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Ï¢Íí¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌ¤³ÎÄê¡£¡ÈËÜµ¤¤¹¤®¤ë¡ÉÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë