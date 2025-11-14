この秋冬に発売するコスメを中心に、いま大人が注目すべきアイテムを選定。人気ブランドの進化版から新感覚のアイテムまで、注目株が勢ぞろいです。今回は、秋冬のケアにおすすめのクレンジングと美容液を、美容コーディネーター弓気田（ゆげた）みずほさんに教えてもらいました。

落とすケアは“優しく、しっかり”がキーワード！

最近のメイクは落ちにくい処方になり、皮脂は加齢で質が変わっていくもの。だからこそ、落とすケアもバージョンアップを。肌摩擦を抑えつつ、汚れ落ちも優秀な進化型クレンジングや洗顔料が、洗うたび大人の肌を健やかに導きます。

●心地よい炭酸濃密泡で毛穴もくすみもクリアに

〈左〉毛穴より小さなミクロの泡の濃密泡洗顔料で、しっとり＆明るい肌に。

・エクセルーラ ムースウォッシュ 150g ￥2530（佐藤製薬）

●大人のくすみ肌をオフ＆導入ケアでツヤ肌へ

〈中左〉マスクとしても洗顔料としても使える2WAYタイプ。汚れを落としながら美容液を届けてくすみをケア。

・willone 2WAYクリアマスクウォッシュ 130g ￥1980 ※価格は編集部調べ（クラシエ）

●目に見えない毛穴汚れまでも一掃

〈中右〉超微粒子技術により、メイクや肉眼では見えない毛穴汚れまでオフ。

・オルビス ザ クレンジングオイル 120mL ￥2200（オルビス）

●水を味方につけて洗い上がりをうるうるに

〈右〉アミノ酸系洗浄成分がすすぐ水と合わさって保水膜をつくり、乾燥リスクを軽減。

・スキンコンディショニング洗顔 90g ￥1595（ファンケル）

肌の力を呼び起こす、底上げ美容液がますます進化！

いつものケアで肌が上向かないのは、肌の活力が落ちてきた可能性が。肌力を底上げしたいときに試したいのが、メーカーの独自成分やテクノロジーを搭載した美容液。黄ぐすみや繰り返す乾燥など、大人の深い悩みに先手を打ちましょう。

●次に使う化粧水を引き寄せて、もっちり肌へ

〈左〉進化型ヒト型セラミドなどの成分が、年齢肌サインや乾燥をケア。

・アルティモイストコアコンセントレートセラム 30mL ￥6380（エトヴォス）

●製薬会社が考えた青いセラミドがしつこい乾燥をケア

〈中〉乾燥を繰り返しがちな大人の肌のことを考えて、独自のブルーセラミドを配合。

・ブルーミオ ディープブーストセラム 50g ￥3850（ロート製薬）

●くすみやシミなど夏の名残にアプローチ

〈右〉有効成分×独自技術で、くすみの原因に総合的にアプローチ。

・ソフィーナ iP【薬用】角層トーニングセラム〈医薬部外品〉 30mL ￥6600 ※価格は編集部調べ〈10月18日発売〉（花王）