保存が増えるのにはワケがある！ 東京エリアの食べログ保存数の増加ランキングを発表！（2025年10月）

今、東京エリアで注目されている店は？

月間利用者数9千万人以上、掲載店舗数は全国84万店舗以上と、国内最大級のレストラン検索・予約サイト「食べログ」。ユーザーは日々グルメ情報を検索し、気になる店はいつでも見返すことができるよう「保存」をしている。

その保存数が急増した店はユーザーの心をつかんだ要素を兼ね備えていること間違いなし。保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介！





【10位】勺勺（茅場町）

勺勺 写真：お店から

※集計期間：2025年9月25日〜2025年10月24日

10月4日にオープンしたばかりの、台日フュージョン料理店「勺勺（シャオシャオ）」。台湾料理家のウ・ファンユー氏を監修に迎え、同店でしか味わえない台湾と日本のフュージョン料理が味わえるとSNSで話題です。分解できる木造ビルで作られた店舗も素敵です。

【9位】酒場 つむぎ堂 渋谷店（渋谷）

酒場 つむぎ堂 渋谷店 写真：お店から

9月18日にオープンした「酒場つむぎ堂 渋谷店」は、予約が取れないと噂の「酒場つむぎ堂 新宿店」の2号店です。牛タンを2日以上煮込んだ「茹でタン」、一口サイズでお酒が進む「呑める餃子」などが名物料理。コスパ最高！とSNSで注目されている人気居酒屋です。

【8位】イタリア料理 フィオレンツァ（銀座一丁目）

イタリア料理 フィオレンツァ 出典：カフェモカ男さん

「イタリア料理 フィオレンツァ」のシェフ・橋本氏は、パスタソースの監修やTBSテレビ「ジョブチューン」での審査員としても活躍しています。メディアにも多く取り上げられている、生クリームを使わない「本当のカルボナーラ」が人気で、常に注目されているお店です。

【7位】本格焼鳥 日本橋ふじ屋（日本橋）

本格焼鳥 日本橋ふじ屋 写真：お店から

10月14日にオープンした「本格焼鳥 日本橋ふじ屋」は、鮮度抜群の焼き鳥ともつ鍋を楽しめるお店。日本橋という一等地にありながら、クオリティの高い料理を大衆価格で味わえるとSNSでも関心が高いようです。

【6位】テ〜ハンミング（東新宿）

テ〜ハンミング 写真：お店から

2002年10月に新宿区大久保で開店した韓国料理店「テ〜ハンミング」は、料理研究家の朴賢子氏がプロデュースしています。名物料理は辛口の海鮮鍋「ナッコプセ鍋」で、メディアにも多数取り上げられており著名人のファンも多いことで知られています。

5位以内に入った注目店は？

【5位】クランデスティーノ 41（中目黒）

クランデスティーノ 41 写真：お店から

2人のイタリア人が切り盛りする「クランデスティーノ 41」。イタリア産のおいしいチーズや生ハム、本格的なピザなどがカジュアルに楽しめます。店内は8割が外国人。犬も連れて行ける貴重なお店として、SNSで話題になっているようです。

【4位】ピッツェリア イル・タンブレッロ（小伝馬町）

ピッツェリア イル・タンブレッロ 写真：お店から

10月19日放送のTBS「ベスコングルメ」で紹介されていた「ピッツェリア イル・タンブレッロ」。食べログ ピザ 百名店にも選出されています。麒麟 川島さん、ゲストの西田ひかるさん、アンタッチャブル 山崎さんがベスコン状態で味わったグルメは「マルゲリータ・ブファラ」でした。

【3位】烏森絶メシ食堂（新橋）

烏森絶メシ食堂 写真：お店から

10月19日放送のTBS「坂上＆指原のつぶれない店」で紹介された「烏森絶メシ食堂」。同店は後継者不足で将来絶えてしまうかもしれない、全国の絶品グルメを未来に残す「絶メシ」プロジェクトの一環として営業している特別な食堂です。

【2位】赤坂うまや（赤坂見附）

赤坂うまや 写真：お店から

「赤坂うまや」は、九州の厳選した食材を使った炭火焼、定食が人気のお店です。閑静な一軒家は大人の隠れ家。素敵な雰囲気の中で食事ができるとSNSでも話題です。

保存数1位の寿司はこちら！

【1位】鮨 はし本（桜新町）

金華鯖 写真：お店から

大ぶりな握りで高コスパとSNSでバズり続けている「鮨 はし本」。「やま幸」から仕入れる本鮪や、大船渡・佐賀竹崎から直送される魚介類など、厳選した食材を活かした握り寿司が楽しめます。和やかでアットホームな雰囲気がまた人気のようです。

鮨 はし本 写真：お店から

「食べてみたい！」と思うメニューや「行ってみたい！」と思うお店は見つかりましたか？ ぜひ、外食へ行く際の参考にしてみてくださいね！

