「BALLPARK TAKIBI TERRACE ALLPAR」に「くまの子えふたん」部屋

北海道ボールパークFビレッジにある宿泊施設「BALLPARK TAKIBI TERRACE ALLPAR」に、11月3日から2026年3月31日までの期間限定で、Fビレッジの人気キャラクター「くまの子えふたん」のコンセプトルームが登場した。窓やダイニングテーブル、ベッド、洗面所もえふたんでいっぱい！ かわいらしいえふたんに囲まれた、まさに幸せな空間となっている。

「えふたんコラボルーム」がある「BALLPARK TAKIBI TERRACE ALLPAR」は、キッチン、リビング、ダイニング、トイレ、シャワー、冷暖房設備などを完備。ウッドデッキにて焚き火体験も可能で、アウトドアの非日常感を満喫できる。

雪景色が広がる冬は、よりフォトジェニックな空間を楽しめる。「F VILLAGE Snow Park」が開催されている12月から2月の期間は、スキーやスノーボードなどの雪上アクティビティを思いっきり楽しんだ後、部屋でえふたんと一緒にくつろぐのも◎。「えふたんコラボルーム」は1部屋限定なので、ご予約はお早めに！ オフシーズンも、Fビレッジで癒しの時間を過ごしてみては。（「パ・リーグインサイト」高橋優奈）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）