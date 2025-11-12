【GU】キティとプリンのふわふわな‘なりきり’ルームウェア登場! -「まってめっちゃ可愛いんだけどっ」「今年の冬パジャマはコレに決まり…!」と話題
1月1日、サンリオキャラクターとGUのコラボアイテムが発売されることに。ハローキティとポムポムプリンのルームウェアなど、可愛いアイテムが登場します!!
今回のコラボでは、レトロかわいいハローキティとポムポムプリンのイラストがかわいい、スウェットやふわふわな‘なりきり’ルームウェアが登場。ピンク・ライトブルー・クリームのパステルカラーに、ホワイトとネイビーの全5色で、どれもふんわり可愛いですよね。キッズも大人も着られるサイズ感で、親子や兄弟でおそろいにできるのも嬉しいポイント。
ラインアップはこちら!
■WOMEN, XS-3XL(画像上段・中段)
ヘビーウェイトスウェットショートパーカ Sanrio characters(ホワイト/ネイビー)… 2,990円
マシュマロフィールフルジップパーカ Sanrio characters(ピンク/クリーム)… 2,990円
マシュマロフィールラウンジセット Sanrio characters(ピンク/ライトブルー)… 3,990円
■KIDS, 100cm-160cm(画像下段)
GIRLSスウェットプルオーバー Sanrio characters(ピンク/クリーム)… 1,990円
GIRLSスウェットパーカ Sanrio characters(ホワイト/ネイビー)… 1,990円
発売日は2026年1月1日なのですが、SNSではすでに話題に。「まってめっちゃ可愛いんだけどっ」「キティちゃん耳ついてるやつ 欲しい」「かわいい!プリン」「今年の冬パジャマはコレに決まり…!」といった声が多数寄せられています。身も心もほっこり温めてくれるキティとプリンのルームウェア。今からお正月が待ち遠しいですね。
(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663516
🍮 予告 🎀「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーション✨レトロな雰囲気のハローキティ・ポムポムプリンを施したスウェットや、ふわふわな‘なりきり’ルームウェアが登場💛1/1(木)販売開始予定詳細はこちら👉https://t.co/NjgGjCXiQI pic.twitter.com/HE6OHCTEKT- GU（ジーユー） (@gu_global) November 4, 2025
トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース ホビー編集部
