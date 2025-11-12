今年8月にMLB史上初の女性審判員としてジャッジしたジェン・パウォルさん

野球日本代表「侍ジャパン」は6日から12日まで宮崎強化合宿を行っている。懸案の“ピッチクロック対策”の切り札は、メジャーリーグから招いた審判員2人の存在だ。

ピッチクロックは、投手が球を受け取ってから走者なしの場合は15秒以内、走者がいる場合は18秒以内に投球動作を開始しなければならないルール。違反すれば1ボールが宣告される。打者も制限時間が残り8秒となる前に、打撃姿勢を取らなければならない。メジャーリーグでは既におなじみで、侍ジャパンの大会連覇が懸かる来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にも採用されるが、日本のNPBは未導入で、対応が大問題だ。大会連覇の障害にもなりかねない。

そこで、普段ピッチクロックを実施しているメジャーリーグから招かれ来日したのが、MLB審判員のブロック・バーローさんとジェン・パウォルさん。特にパウォルさんは今年8月9日、ブレーブス-マーリンズ戦のダブルヘッダー第1試合で一塁塁審を務め、MLB史上初の女性審判員として歴史に名前を刻んだ。

宮崎強化合宿中、10日に行われた広島との練習試合では、バーローさんが球審、パウォルさんが二塁塁審を務めた。侍ジャパンの楽天・村林一輝内野手が打撃姿勢を取るのが遅れ、1ストライクを取られる一幕があった。2人は15、16日に東京ドームで行われる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国」の2試合でも審判団に加わる。

井端弘和監督は「以前から宮崎で（MLB審判員招請を）お願いしたいという要望を、伝えてありました」と明かす。来年3月のWBCの前にも宮崎合宿は予定されているが、「そこからでは遅い。そうこうしているうちに、いきなり（WBCの）本番を迎えてしまうより、僕ら（首脳陣）を含めて、この期間の経験は貴重だと思います」と指揮官はうなずいた。

ストライクゾーンの違いは「神経質になるほどではない」

練習試合終了後には、侍ジャパン首脳陣とMLB審判員2人が膝を突き合わせ、ピッチクロックの詳細を確認した。井端監督は「（MLB審判員から）『真面目だね』と言われました。『侍ジャパンの選手はタイムも取らないし、このままで十分』だと。練習試合では余裕がありませんでしたが、打者は（1打席に1回まで）タイムを取ることもできるので、慣れていけば自ずとタイムを取れるようになると思います」と語った。

現時点ではピッチクロックに戸惑いを隠せない選手が多いが、吉見一起投手コーチは「慣れるだけだと思います。最初は失敗していいし、1ボールを取られても構わない。『思いの他、時間が余ってしまった』と言う投手もいますし、初めてでできないのは当然で、2〜3回やればわかってくると思います」と心配していない。

また、MLBとNPBのストライクゾーンの違いを心配する声もあったが、「練習試合では（MLBの球審が）低めを取らない気もしましたが、各審判の個人差もあるので、神経質になるほどではないかなと思います」との見解を示した。

MLB審判員が侍ジャパンにとって“転ばぬ先の杖”となるか。まずは15、16日の韓国戦で選手たちとのやり取りに注目してみたい。（宮脇広久 / Hirohisa Miyawaki）