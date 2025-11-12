ドジャースタジアムをジョギングする姿を公開

微笑ましい光景が話題を集めている。今世紀初のワールドシリーズ連覇で今季の戦いを終えたが、ドジャースの大谷翔平投手はオフシーズンでもトレーニングに励む姿が本拠地で目撃された。MLB公式X（旧ツイッター）は10日（日本時間11日）、愛犬デコピンと一緒に走る大谷の動画を公開した。

ドジャースタジアムにTシャツにハーフパンツ、定番の後ろ向きにかぶったキャップ姿で表れた大谷は、外野フェンス付近をジョギング。デコピンも後方から続いて走っている。

大谷は時々後方を振り返ったり、手を叩いたりしてデコピンとの時間を楽しんでいる様子。一方、出来ピンは一定の距離間を保ち、大谷の邪魔をせずについていく様子が見て取れる。

このデコピンの利口な様子に気づいたファンも多かった様子。SNSでは「決してご主人様の前は走らない。さすが大谷家の一員です」「実力を出せば速いだろうに、三歩下がって師の影を踏まないなあ」「普通、横に並走するとか、足にまとわりつくみたいなことしそうなものだが、デコピン謙虚だw」「主人の走りに合わせる忠実な犬だ」「デコピンのチョコチョコ小走りにほのぼのする」「なんて可愛い動画」「小走りが可愛らし過ぎて一生見ていられる」「品のある走り方」などの声が集まった。（Full-Count編集部）