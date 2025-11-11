ラクな着心地が魅力的な反面、一歩間違えると“部屋着”に見えてしまいがちなスウェット。そこで、ラフになりすぎない大人世代のスウェット着こなし術を紹介します。教えてくれるのは、肌や目、唇などの色から、似合う配色などのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代）。昨年購入したというユニクロのスウェット（メンズ）を使った3つの着まわしコーデとともに解説してもらいます。

コーデ1：「白」と「柄バッグ」をアクセントに

毎年新しい服を買い続けるより、小物や着こなしで今年らしさを加えるのがマイスタイル。着まわし力の高い定番アイテムで、昨年も愛用していたユニクロのスウェット（メンズLサイズ）も、今年の気分に合わせて着こなしをアップデートします。

【写真】ユニクロのスウェットでつくる大人のカジュアルコーデ3選

上下を同じトーンでまとめた日は、襟元と裾から白のインナーをちらりとのぞかせて。のっぺり見えるのを防ぎつつ、軽やかな印象に。今季らしいアクセントとして、チェック柄のバッグを合わせました。

＜着用アイテム＞

・スウェット：ユニクロ（メンズ）

・パンツ：ユニクロ

・バッグ：ハンドメイド

・スニーカー：コンバース

コーデ2：キレイめスカートでラフさをセーブ

スウェット×タイトスカートで、カジュアルと女性らしさが好バランスなコーディネートに。足もとは今季注目のトラッドなムード漂うローファーを選び、抜け感ときちんと感を両立させます。

＜着用アイテム＞

・スウェット：ユニクロ（メンズ）

・スカート：デ・プレ

・バッグ：ハンドメイド

・ローファー：ハルタ

コーデ3：小面積のレースで甘辛ミックスを堪能

王道のデニム合わせには、今年たくさん見かけるレースの小物で大人にちょうどいい甘さをプラス。赤のバッグを添えて、シンプルになりすぎない華やかなスタイルを意識しました。

＜着用アイテム＞

・スウェット：ユニクロ（メンズ）

・デニムパンツ：アッパーハイツ

・バッグ：ロンシャン（エコバッグはノーブランド）

・スニーカー：コンバース