¡Ö¡Ø¤¢¤Þ¤ê³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¤È¡Ä¡×¡ÉÉáÄÌ¤Î¼çÉØ¡É¤À¤Ã¤¿°ÂÊ¡µ×Èþ»ÒÍÆµ¿¼Ô¤Î¡Ö26Ç¯´Ö¤Î±£Éú¤Ç¤ÎÊÑ²½¡×¡¢ÃÎ¿Í¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤É¤ª¤ê¤ÎÀ¸³è¤¬¡ÈÆ©ÌÀ¿Í´Ö¡É¤Ë¤Ê¤ë¼êÃÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¡ÔÌ¾¸Å²°¼çÉØ»¦¿Í¡Õ
¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤Î¼çÉØ»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈïµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ26Ç¯±Û¤·¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿°ÂÊ¡µ×Èþ»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê69¡Ë¡£°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï1999Ç¯11·î¡¢Æ±¶è°ðÀ¸Ä®¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¼çÉØ¤Î¹â±©ÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ32¡Ë¤Î¼ó¤òÊ£¿ô²ó»É¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤ËÉ¨¾å¤Î¥×¥ê¡¼¥Ä¥¹¥«¡¼¥È¡×¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹Éô¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤ë¡¢¹â¹»»þÂå¤Î°ÂÊ¡µ×Èþ»ÒÍÆµ¿¼Ô¤Û¤«
¡¡10·î31Æü¤ÎÂáÊá¸å¡¢¡Ö¡ÊÍÆµ¿¤Ï¡Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£26Ç¯´Ö¡¢ËèÆüÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Èºá¤òÇ§¤á¤¿ÍÆµ¿¼Ô¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï"Êé¾ð"¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö½÷¤ÏÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¹â±©¤µ¤ó¤ÎÉ×¡¦¸ç¤µ¤ó¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÌÛÈë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¤È¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢°ìÊýÅª¤ÊµÕº¨¤ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¡Êºßºå¤ÎÌ±Êü¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï³ØÀ¸»þÂå¡¢¹â±©¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤ËÉô³è¤Î»î¹ç¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤ê¡¢Âç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë²¡¤·¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï·ëº§¤·»Ò¶¡¤â¼ø¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢OB²ñ¤Ç¹â±©¤µ¤ó¤ÎÉ×¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤ï¤º¤«5¤«·î¸å¤Ë¶§¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¡£
°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤¬¼þ°Ï¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È
¡ÖÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¸¼´Ø¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¤¹¤°"¥á¥Ã¥¿»É¤·"¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£½ý¤«¤é¤Ï¶¯¤¤»¦°Õ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿OB²ñ¤Î¤È¤¡¢¸ç¤µ¤ó¤Ï¡ØÅÚÆü¤¬»Å»ö¤ÇÊ¿ÆüµÙ¤ß¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤òÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö·ïÅöÆü¡¢¸ç¤µ¤ó¤¬»Å»ö¤ÇÉÔºß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¤À¤±¤òÁÀ¤Ã¤¿·×²èÅª¤ÊÈÈ¹Ô¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Ì±Êü¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡»ö·ïÈ¯À¸¸å¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÈÈ¿Í¤¬Êá¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÊóÆ»¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤¤¿¡£¹â±©¤µ¤ó¤È¸ç¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¡¦¹ÒÊ¿¤µ¤ó¡ÊÅö»þ2¡Ë¤òÃÎ¤ëÃËÀ¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¦¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤È¹ÒÊ¿¤¯¤ó¤¬Æ±¤¸ÍÄÃÕ±à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤Ï¤Ê¤Ë¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÀèÀ¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÄÌÌë¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¼èºà¤âÄ¹¤¤¤³¤È»ß¤Þ¤º¡¢»ö·ï¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æþ±à¼°¤Ç¤Ï¡Ø»ö·ï¤Î¤³¤È¤ÏÃý¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÒÊ¿¤¯¤ó¤Ï¤¢¤Î¤¢¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤«¤Ê¤Ë¤«¤Ç¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤È¥±¥ó¥«¤·¤Æ»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¿´¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¾Î¢¤Ë¤Ï¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âµ¤¤ÎÆÇ¤Ê»ö·ï¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Åö»þ¡¢°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ï¸½¾ì¤«¤é10¥¥í¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£»¦¿Í¤òÈÈ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â²ñ¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Î¹Ô»ö¤Ç¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÃÊ¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯ÉáÄÌ¤Î¼çÉØ¤Ç¤¹¤è¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼þ¤ê¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤«¤Ë¡Ø»ä¤ÏË»¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¹Ô»ö¤â¤Ê¤«¤Ê¤«»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¯¤é¤¤¡×¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶áÎÙ½»Ì±¡Ë
¡¡¼þÊÕ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¡Ö°õ¾Ý¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸ì¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2012Ç¯¤ËÍÆµ¿¼Ô¤Î²ÈÂ²¤Ï¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇäµÑ¤·¡¢Æ±¤¸¶èÆâ¤Ë¤¢¤ëÉ×¤Î¼Â²È¤ÇÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Îº¢¤«¤éÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÇö¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£°ÂÊ¡²È¤¬¿·Ê¹¤ò¹ØÇã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤«¤é²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡Ä¡×
¡Ö°ÂÊ¡¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Â²È¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤â¤É¤â¤¦¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë½¸¶â¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å»öÊÁ¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë´Ø¤ï¤ë¤±¤É¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¨¤Ð°¦ÁÛ¤¬¤¤¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤«¤é¤â½¸¶â¤Ë¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÇ¯¸å¤Ë½¸¶â¥·¥¹¥Æ¥à¤¬°ú¤Íî¤È¤·¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï°ÂÊ¡¤µ¤ó¤Î¤´²ÈÂ²¤È¤Û¤È¤ó¤É´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÉáÃÊ¤É¤ª¤ê¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤Î¤¬"Æ©ÌÀ¿Í´Ö"¤Ë¤Ê¤ë¼êÃÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤´°ì²È¤¬°ú¤Ã±Û¤¹¾¯¤·Á°¡¢2010Ç¯º¢¤Ë»¦¿Íºá¤Î»þ¸ú¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤½¤ì¤Ç¿ÍÌÜ¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢¿§¡¹¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Í¡×
¡¡É×¤Î¼Â²È¼þÊÕ¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÇö¤¤¡£¶áÎÙ¤Ç¾¦Å¹¤ò±Ä¤àÅ¹¼ç¤Ï¡Ö¤¢¤½¤³¤Ï30Ç¯¤¯¤é¤¤¶õ¤²È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡È¾Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¡ØÁÒ¸Ë¤ò²õ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬°§»¢¤·¤ËÍè¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤â±ü¤µ¤ó¡ÊÍÆµ¿¼Ô¡Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤³¤ó¤ÊËÜ²»¤âÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ö·ï¤ÎÆü¤¬¶á¤Å¤¯¤ÈÇº¤ó¤À¡£¤·¤«¤·²ÈÂ²¤ä¿ÆÂ²¤ËÌÂÏÇ¤â¤«¤±¤é¤ì¤º¡¢Êá¤Þ¤ë¤Î¤â·ù¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡°ìÊý¡¢°äÂ²¤Î¸ç¤µ¤ó¤ÏÀÅ¤«¤ÊÅÜ¤ê¤òÞú¤Þ¤»¤ë¡£
¡Ö°Ï¤ß¼èºà¤Ê¤É¤Ç¸ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¤â¤¦½þ¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯ºÛÈ½¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤¬¤»¤á¤Æ¤â¤ÎÀ¿°Õ¤À¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¤Þ¤ÞÌÛÈë¤¬Â³¤±¤Ð¡¢ÁÜºº¤¬Ä¹°ú¤¯¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Ì±Êü¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡°ì¹ï¤âÁá¤¤²ò·è¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¨¡¨¡¡£