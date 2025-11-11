¹ý¸¤¤Ê¤é¤Ì¹ýÇ¡©¡¡½¢¿²¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÄÃºÂ¤¹¤ëÆóÃì¤Î¼é¤ê¿À¤ÏÇ
¡¡¡Ö²¿¤«±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤½¤ó¤Ê°ì¸À¤È¶¦¤Ë¡¢X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Çò¥¥¸Ç¡¦¤ª¤«¤«¤¯¤ó¡ÊÀ¸¸åÌó6¤«·î¡Ë¤È¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ìÇ¡¦¥â¥º¥¯¤Á¤ã¤ó¡Ê4ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î½¢¿²¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¹â½ê¤Ë¡¢ÂÐ¤Ë¤Ê¤ë¹½¿Þ¤ÇÄÃºÂ¤¹¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹ý¸¤¡Ä¡Ä¤Ê¤é¤Ì¹ýÇ¡£¤Þ¤µ¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¿À¡¹¤·¤¤¤Û¤É¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2É¤¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Éô²°¤ÎÌÚÏÈ¤Î¾å¤Ë¤¢¤ëºÙÄ¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥â¥º¥¯¤Á¤ã¤ó¤¬¤è¤¯¤³¤³¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢Â¾¤ÎÇ¤¿¤Á¤â»þ¡¹Ë¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·Æ¤¤¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥â¥º¥¯¤Á¤ã¤ó¤¬Àè¤Ë¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤ª¤«¤«¤¯¤ó¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡¤Þ¤À¿·Æþ¤ê¤Ç¤¢¤ë¤ª¤«¤«¤¯¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¥â¥º¥¯¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Þ¤À¾¯¤··Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤«¡¢¶áÉÕ¤¤¹¤®¤ë¤ÈÅÜ¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¤½¤ì¤Ç¤â·üÌ¿¤Ë¶áÉÕ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤ª¤«¤«¤¯¤ó¤Î·òµ¤¤µ¤¬À¸¤ó¤À¡¢¶öÁ³¤Î¹½¿Þ¤¬º£²ó¤Î°ìËç¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤¿ºÝ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï¡Ö¤ª¤«¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ¥â¥º¥¯¤µ¤ó¤Ë¶áÉÕ¤¯¤ó¤ä¤Ç¡×¤¯¤é¤¤¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÂÐ¾ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¡£¡Ö²¿¤«±ïµ¯ÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¤È´¶¤¸¡¢»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¿À¡¹¤·¤µ¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¿ÀÃª¤ÎÇ¡×¡ÖÊ¡¤¬Íè¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¡£Åê¹Æ¤ò¸«¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«Ä´ÏÂ¤Î¤È¤ì¤¿»ÑÀª¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤ë2É¤¡£¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤«ËÜÅö¤Ë¡È¿²¼¼¤Î¼é¤ê¿À¥³¥ó¥Ó¡É¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬Íè¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²¿¤«±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë☺️ pic.twitter.com/AhTNWGoS5Q
— ¥Î¥Ó¥¿¡¼¡Ê5É¤²ÈÂ²¡Ë (@00shitemita) November 5, 2025
