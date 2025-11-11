「ファイターズからはありがたい提示」

日本ハムは11日、松本剛外野手が国内フリーエージェント（FA）権を行使したことを発表した。松本は球団を通じて「自分に対する他球団の評価を聞いてみたく、この決断に至りました」と明かした。

帝京高から2011年ドラフト2位指名で日本ハムに入団。2013年に1軍デビューを果たした。2017年にレギュラーを掴み、同年は交流戦で打率.396、出塁率.439の好成績を残し、日本生命賞を受賞した。2022年には打率.347を記録し、自身初タイトルとなる首位打者を獲得した。

選手会長を務めるなどフィールド内外でも活躍していたが、昨季は打率.236、OPS.568にとどまり、今季は66試合の出場で打率.188、0本塁打、7打点だった。

FA申請の期限を迎えたこの日、松本は申請書類の提出を行った。「ファイターズからはありがたい提示をしていただき、感謝しています」としつつも、「ただ、自分に対する他球団の評価を聞いてみたく、この決断に至りました」と話した。（Full-Count編集部）