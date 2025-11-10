郵便物の便利アイテムを使って「名もなき家事」を減らした事例を紹介します。「ひとつひとつは小さくても、積み重なれば結構な時間がかかっているものです」と話すのは、40代で整理収納アドバイザーの資格をもつインスタグラマーのminaさん。名もなき家事を負担を減らす工夫について、詳しく教えていただきました。

郵便物だって「名もなき家事」のひとつ

minaさんは家族5人で分譲マンションに暮らしています。フルタイムで勤務しており、家事、育児との両立に苦心する日々。

【写真】段ボールの開封もカッターにおまかせ

「食洗機などの家電にも頼っていますが、それだけでは追いつきません。ひとつひとつの小さな家事、名もなき家事をいかに減らすかを常に考えています」（minaさん、以下同）

今年に入り、minaさんが見直したのは郵便物のチェックルーティン。

「毎日届く郵便物は、開封する→中身を確認して処理する→書類を収納する→切れ端や封筒を捨てるというふうにたくさんのアクションが必要。ハサミを取りに行く、使い終わったらしまうという工程もあります。これを毎回、郵便物の数だけ繰り返していて、なんだかどっと疲れてしまいました…」

片手で郵便物を開封できるカッターを購入

そこでminaさんは、郵便物チェックの負担軽減を目指してレターカッターを購入。

「強力なマグネットで冷蔵庫にはりつけられるレターカッターです。しっかり固定されているから、片手でサッとスライドさせるだけで封筒をあけられます」

このカッターを使うことでハサミを取りに行く手間が省け、封筒の切れ端のゴミも出なくなり、郵便物チェックはスピードアップ。

切れ味がいいので、サッと気持ちよく処理できるようになりました。

力が必要な段ボールの開封も、カッターにおまかせ

minaさんは現在、段ボールカッターも活用しています。

「爪でガムテープをはがすのは意外と力がいりますよね。時間もかかってイライラ…。でも、カッターを使えば一瞬です」

レターカッター、ダンボールカッターを使うようになり、ほんの少しとはいえ名もなき家事の負担を減らすことに成功したminaさん。あいた時間でお茶を1杯飲むゆとりも生まれました。歳を重ねたから今だからこそ、便利アイテムは積極的に取り入れていきたいといいます。

「40代に入り急に体力の衰えを感じるようになり、体への負担はできるだけ減らしたい。仕事だけですでにクタクタです。でも、名もなき家事をやらないわけにもいきません。できるだけ便利なものに頼ってラクしたいです」