BABYMONSTER¡¢2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡ÖPSYCHO¡×¤Î¸Ä¿Í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ªÂè1ÃÆ¤ÏRUKA¤ÈRORA
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
BABYMONSTER¤¬2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWE GO UP¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ÖPSYCHO¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸Ä¿Í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£MV¤Ï11·î19Æü0»þ¤Ë¸ø³«
¶¯Îõ¤Ê¥ì¥Ã¥É¥¿¥¤¥Ý¤ÈÇò¹õ¥«¥éー¤ÎÂÐÈæ¤¬Ì¯¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢RUKA¤ÈRORA¤ÎÆÈÊâÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÎÀáÀ©¤µ¤ì¤¿¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬°µ´¬¡£RUKA¤Î²Ì´º¤Ê¥á¥¤¥¯¤ÈÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢ÈùºÙ¤Ê¸÷¤ÎÌÀ°Å¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÇÜÁý¤µ¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢RORA¤ÏÀµÌÌ¤ò¶Å»ë¤¹¤ë¥·¥Ë¥«¥ë¤ÊÌÜ¤Ä¤¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Ê¥ªー¥é¤òÈ¯»¶¤·¡¢Ç»¤¤Â¸ºß´¶¤ò¹ï°õ¤µ¤»¤¿¡£
¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖJUSTA LITTLE PSYCHO¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤âÃíÌÜ¡£²Î»ì¤ò»ë³ÐÅªÍ×ÁÇ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿±é½Ð¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¸Ä¿Í¥Ó¥¸¥å¥¢¥¢¥ë¤â½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
11·î19Æü0»þ¤ËMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ÖPSYCHO¡×¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¶Ê¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥¤¥³¡×¤Î°ÕÌ£¤ò¿·¤·¤¤´ÑÅÀ¤Ç²ò¼á¤·¤¿²Î»ì¤ÈBABYMONSTERÆÃÍ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¹¥¦¥§¥°¤ÇÇ®¤¤È¿±þ¤òÆÀ¤¿¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.11 ON SALE
MINI ALBUM¡ØWE GO UP¡Ù
2025.10.22 ON SALE
ALBUM¡Ø2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR IN JAPAN ～2025.4.13 K-ARENA YOKOHAMA～¡Ù
2025.10.28 ON SALE
Blu-ray¡Ø2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR IN JAPAN ～2025.4.13 K-ARENA YOKOHAMA～¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
BABYMONSTER OFFICIAL SITE
https://yg-babymonster-official.jp/