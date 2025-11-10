ジョルダーノさんが振り返る優勝セレモニー

ドジャースの球団カメラマンを務めるキャリー・ジョルダーノさんが9日（日本時間10日）に自身のインスタグラムを更新。ワールドシリーズ（WS）連覇後の優勝セレモニーを振り返る写真を投稿した。大谷翔平投手と山本由伸投手の“イチャイチャ”も選ばれ、LAファンからは「最高の写真たちだ」と称賛が送られている。

ドジャースは1日（同2日）、敵地で行われたブルージェイズとのWS第7戦を延長11回の激闘の末に勝利し、21世紀初の連覇を成し遂げた。ナインは感情を爆発させ、フィールド上では歓喜のハグ。セレモニーでも雄叫びが飛び交った。

ジョルダーノさんはWS後に名場面を日々振り返る投稿を行っている。この日は「2年連続の王者」としてセレモニーの様子を計9枚アップした。1枚目はシリーズMVPに輝いた山本がトロフィーを掲げる瞬間、2枚目はミゲル・ロハス内野手とフレディ・フリーマン内野手がハグするシーン、そして3枚目には大谷が山本を抱っこする場面を選んでいた。

MLB公式X（旧ツイッター）も4日（同5日）に「ショウヘイ・オオタニがワールドシリーズのセレブレーション中、ヨシノブ・ヤマモトを抱っこしている」と注目するなど、優勝セレモニーの印象的な場面だった“攻撃”。ジョルダーノさんだから捉えられた数々の写真に、LAファンは「アメージング」「大好き」「素晴らしい仕事」と拍手喝采だ。（Full-Count編集部）