SNS担当が大谷と2ショットを公開

ドジャースのソーシャルメディア部門のディレクターを務めるスー・ジョーさんが8日（日本時間9日）、自身のインスタグラムを更新。ワールドシリーズを振り返った。その中には、大谷翔平投手との1枚もあった。

ジョーさんはこの日、インスタグラムを更新。「連覇、そして3度目のチャンピオン。本当に信じられない気持ちです。第6戦、第7戦のことはいまだに頭の中で整理しきれません。このジャーニーの一員でいられたことに、心から感謝しています」と綴った。

投稿の中にはシャンパンファイトでジョーさんと2ショットを撮る大谷の姿も。大谷は肩に手を回し、笑顔で撮影に応じている。他にも大谷、山本由伸、佐々木朗希の日本人3投手、園田芳大通訳、ウィル・アイアトン通訳、中島陽介トレーナーら日本人に混じって笑顔で映るジョーさんもいる。

ドジャースのSNSなどを担当したジョーさんにナインも笑顔で撮影に応じていた。「いつも私たちに忍耐強く接し、この世界に迎え入れてくれた最高の仲間、コーチ、スタッフのみんな、本当にありがとう」と綴り、ファンも「最高のコンテンツをもたらしてくれてありがとう」「とてつもない仕事をしているよ」と言ったコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）