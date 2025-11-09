「風呂キャンセル界隈」という言葉がSNS上に登場してから、すでに1年以上が経過しました。株式会社アスマーク（東京都渋谷区）が実施した「若者のお風呂」に関する調査によると、「風呂キャンセル界隈」の定義は「特に理由はなく、入浴しない日があること」が最多となりました。では、「風呂キャンセル界隈」の定義日数は何日間入浴していないことを指すのでしょうか。



【表】「風呂キャンセル界隈」の定義日数は何日？（調査結果を見る）

調査は、全国の20〜34歳の男女800人を対象として、2025年5月にインターネットで実施されました。



まず、「入浴しない日もある」と回答した人にその理由を尋ねたところ、「めんどうだから」（32.3％）と「疲れて入浴する気力がないから」（31.5％）に回答が集まりました。



男女別で見ると、どちらの理由も女性（42.5％、41.0％）は男性に比べて20pt近く多くなったほか、入浴状況×サウナ利用状況別でみると、入浴しないがサウナを利用する層では、「めんどうだから」が2割程度と入浴もサウナもしない層と比較して14ptの差が見られました。



続けて、「入浴しない日もある」と回答した人に「入浴しなかった際の行動」を尋ねたところ、「翌日に入浴する」（31.0％）や「洗顔／メイク落としだけはする」（24.3％）などが上位となった一方、「何もしない」（33.5％）が最多に。



入浴状況×サウナ利用状況別でみると、入浴もサウナもしない層では、「何もしない」が41.0％で、入浴しないがサウナは利用する層（12.4％）と比較して28pt以上の差が見られました。



ちなみに、「入浴しなかった際、気になること」を入浴状況×サウナ利用状況×男女別に見ると、「汚れ」「べたつき」で気になる部位は、入浴もサウナもしない男性層を除き、「頭」が多くなった一方、入浴もサウナもしない男性は、すべての項目で「気になる部位がない」という回答が多くなりました。



次に、「風呂キャンセル界隈」の認知有無にかからず、「風呂キャンセル界隈」の定義としてあてはまるものを選んでもらったところ、「特に理由はなく、入浴しない日があること」（31.6％）と「入浴する時間はあるのに、入浴が面倒くさいという理由で入浴しない日があること」（29.5％）が上位となりました。



これを入浴状況×サウナ利用状況別で見ると、入浴しないがサウナは利用する層は「外出や汗をかいていないことが理由で、入浴しない日があること」（23.4％）が最多となった一方で、入浴もサウナしない層では「特に理由はなく、入浴しない日があること」（42.7％）が多くなりました。



また、「風呂キャンセル界隈の定義日数」については、「2〜3日間」（42.3％）が最多に。入浴状況×サウナ利用状況別でみると、入浴もサウナも利用する層（52.2％）と入浴しないがサウナを利用する層（50.5％）では、5割強が「2〜3日間」と回答する結果となりました。