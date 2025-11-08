ドレイクにBジェイズファンからも非難

ドジャース・大谷翔平投手を煽った世界的スターは身内からも批判が殺到している。ラッパーのドレイクはワールドシリーズ第5戦終了後、大谷の三振の画像を投稿した。直後に2連敗で応援していたブルージェイズは世界一ならず。SNSではブルージェイズファンからも「これでブルージェイズにドレイクの呪いがかかった」と批判を受けた。

今ワールドシリーズでブルージェイズを応援していたドレイクは、第5戦終了後には自身のインスタグラムを更新。ストーリーズ機能で大谷が笑顔の写真とともに「ONE MORE!（もう1回！）」と投稿。さらに、大谷が空振り三振で崩れ落ちる写真と共に「イェサベージはもうベンチに向かってるぜ」と記し、大谷を煽っていた。ただ直後からチームは連敗していた。

ドレイクといえば、野球に限らず応援を受けたチームや、2ショットを撮影したアスリートに不幸が訪れるというジンクスがある。いつしか、「ドレイクの呪い」と呼ばれるようになった。

その呪いにかかったようにブルージェイズは2連敗。第5戦終了後から呪いを恐れ、「明日は頼むから来ないでくれ」「家へ帰れ」「絶対戻ってくんな」と厄介者扱いされていたが、試合後も「お前のせいだ」「もう応援しないで」と悲しいコメントが相次いだ。（Full-Count編集部）