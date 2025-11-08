全長3.8mで「7人乗り」！ トヨタ「“超コンパクト”ミニバン」に注目！ 小さいのに「両側スライド」×3列シートも装備！ のちの「シエンタ」につながる「スパーキー」を振り返る

「軽バン」ベースならではの利便性とサイズ感

トヨタのコンパクトなスライドドアを備えた3列目シート車といえば、現在は「シエンタ」が知られるところですが、その実質的な前身モデルといえるのが2000年9月に登場した「スパーキー」というモデルとなります。

どのようなクルマだったのか、振り返ります。

「シエンタ」の先祖？ トヨタの小さいミニバン「スパーキー」

【画像】超カッコイイ！ これが全長3.8mのトヨタ「コンパクト3列ミニバン」です！ 画像で見る（22枚）

このスパーキーは、両側スライドドアを備えた5ナンバーサイズの5ドアミニバンで、室内には3列7人分のシートが備わっていました。

搭載されるエンジンは直列4気筒1.3リッターのNA（自然吸気）エンジンで、4速ATのほか5速MTも用意されていたのが、時代を感じさせるところといえるかもしれません。

そんなスパーキーですが、見た目からも分かるようにダイハツ「アトレー7」のOEMモデルとなっており、同モデルは軽ワンボックスワゴン「アトレー」をベースに普通乗用車化したもの。

当時は軽自動車をベースに、大きな排気量のエンジン（軽自動車比で）と大きなバンパーやサイドパネルなどを装備し、普通車サイズとした車両が複数のメーカーからリリースされていました。

ただしスパーキー／アトレー7はリアオーバーハングの延長を図ることで3列目シートのスペースを確保するなど、真面目なクルマづくりがなされていたのも特徴でした。

そのため、常にフルで3列を使用するようなケースではやや窮屈であったものの、通常は2列目までの使用で、3列目は畳んでラゲッジスペースとして使うようなケースでは、軽自動車よりも広いスペースを取れ、使い勝手の高いモデルとなっていたのです。

またボディサイズも拡大されているとはいえ、全長3765mm×全幅1515mmとコンパクトに収まっていたので、狭い道を通ることが多いユーザーなどからも好評を集めることとなりました。

なおOEMモデルは通常、ベース車と大きく変わる点はないのが一般的ですが、スパーキーはアトレー7とは全く異なる大型エアロバンパーやスポーティグリルを標準装備し、スポーティな印象をプラス。

さらに当時のトヨタ車としては通例的に装着されていた時計を装備（アトレー7には非装備）しているといった差別化が図られていました。

ただそれによってか、価格はアトレー7と同等グレードで比較すると10万円程度スパーキーの方が高くなってしまいました。

150万円前後が販売面でボリュームゾーンだったモデルとしてはその差は小さくなかったようで、販売台数はアトレー7の後塵を拝すことになって2003年夏には早々にラインナップから消えることとなりました。

現在、スパーキーは中古車として狙うしかないモデルとなっていますが、登場から20年以上が経過して再評価の向きもあるのか、大手中古車サイトで見ると状態の良いものでは60〜80万円ほどの総額となっているものあり、平均価格も50万円前後となっています。

またアトレー7も近い価格帯となっていて、新車時の価格差はなくなっているのも興味深いところです。