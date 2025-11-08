JFL昇格をかけた「地域CL」、1次ラウンド第2戦が終了！福山シティとVONDS市原が2連勝で“1位抜け”王手

全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2025（地域CL）は8日、1次ラウンドの第2戦が各地で開催された。

3日連続で試合を行う“3連戦”の真ん中。各クラブの来季を左右する6試合の結果は以下の通りとなった。

■グループA（会場：テクノポート福井スタジアム）

富山新庄クラブ(北信越1位) 0-0 アルテリーヴォ和歌山(関西1位)

岳南Fモスペリオ(東海1位) 0-1 ヴェロスクロノス都農(九州2位／全社優勝)

■グループB（会場：いわぎんスタジアム）

コバルトーレ女川(東北1位) 1-2 福山シティFC(中国1位)

東京ユナイテッドFC(関東1位) 0-1 FC BASARA HYOGO(関西2位／全社準優勝)

■グループC（会場：高知県立春野総合運動公園球技場）

VONDS市原FC(関東4位／全社3位) 1-0 ジェイリースFC(九州1位)

FC徳島(四国1位) 4-0 BTOP北海道(北海道1位)

初戦勝利同士の対戦となったVONDS市原FCとジェイリースFCの一戦は、10番を背負う元Jリーガー沼大希（京都サンガF.C.などでプレー）のゴールで市原が勝利。

コバルトーレ女川に競り勝った福山シティFCとともに2連勝を飾っている。

明日9日（日）に行われる最終戦の対戦カードはこちら。

■グループA

富山新庄クラブ(2分) vs ヴェロスクロノス都農(1勝1分)

岳南Fモスペリオ(1分1敗) vs アルテリーヴォ和歌山(2分)

■グループB

コバルトーレ女川(2敗) vs FC BASARA HYOGO(1勝1敗)

東京ユナイテッドFC(1勝1敗) vs 福山シティFC(2勝)

■グループC

VONDS市原FC(2勝) vs BTOP北海道(2敗)

FC徳島(1勝1敗) vs ジェイリースFC(1勝1敗)

勝点3差の中に4チームがひしめくグループAは、まだ全チームに1位での決勝ラウンド進出の可能性がある状況。

日本にはJFLがある！「JFLからJリーグ」で活躍した11人の選手たち

大注目の最終戦も、第1試合（上）が10:45、第2試合（下）が13:30にキックオフされる。