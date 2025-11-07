「ローテーション失敗」「息苦しい決定力」韓国メディア、ニューカレドニアとドローのU-17日本代表に衝撃

現在カタールで開催されているU-17ワールドカップ。

U-17日本代表はグループステージ第2戦でオセアニア予選を突破したニューカレドニアと対戦し、スコアレスドローに終わった。

韓国メディア『SPOTV NEWS』は7日、「『衝撃！』日本、FIFAランキング150位のニューカレドニアと0-0ドロー…8人ローテーション失敗、息苦しい決定力でU-17W杯番狂わせの犠牲に」という見出しで日本のまさかの苦戦を伝えた。

日本は第1戦のモロッコ戦から8人を入れ替えるローテーションを実施した。

勝てば決勝トーナメント進出を決められる可能性もあった日本だが、ニューカレドニアの堅守を崩せず苦しんだ。

後半は攻撃の活性化を狙い、モロッコ戦でアシストを記録したMF浅田大翔らを投入したが、リズムをつかみ切れず。むしろニューカレドニアが鋭いカウンターから2本の枠内シュートを放つなど、日本は一時ピンチに立たされた。

試合終盤にはFW小林志紋を投入して後半アディショナルタイムにゴールネットを揺らす場面もあったが、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）のオンフィールド・レビューの結果、ノーゴールの判定となった。

同メディアは「大胆なローテーションをしたとは言え、戦力的には明らかに優位であり、複数得点が期待されたが思わぬ番狂わせの犠牲となった」と、この結果を大きな波乱として伝えている。

「10代から世界最強だった」とんでもないサッカー選手、TOP15

1勝1分となった日本は9日にグループステージ突破をかけてグループ首位のポルトガルと対戦する。