¡È»ø¥æ¥Ë¡ÉÊÑËÆ¤Ëºå¿À¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¡×¡¡Àð¤ÎÍ×31ºÐ¤¬¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×
31ºÐ¤Ë¤·¤ÆÂåÉ½½éÁª½Ð
¡¡ºå¿À¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¤Ï¡¢11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë´Ú¹ñÀï¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ØÆ³¤¤¤¿31ºÐ¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï½é¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¡£6Æü¤«¤é¤ÏµÜºê¤Ç¤Î¹ç½É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¿·Á¯¤Ê»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ä¤í¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤ÏÌÀÂç»þÂå¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÁª½Ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨½Ð¾ì¿ô¤òÂç¤¤¯Áý¤ä¤·¡¢117»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.247¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºå¿À¤ò¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿µÜºê¹ç½É¤Ç¤Ï¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î»ø¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£º¸ÏÓ¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤òÉÕ¤±¡¢À¾Éð¡¦Ê¿ÎÉ¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀºäËÜ¤Ë¡¢Á÷¤ê½Ð¤·¤¿ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤â¸Ø¤é¤·¤²¡£X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Çµã¤±¤ë¡×¡Ö»ø¥æ¥Ë¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏº¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºäËÜÀ¿»ÖÏº¤Ë»ø¥æ¥Ë»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ä¤í¡×¡Ö»ø¥æ¥Ë¤ÎºäËÜ¤µ¤ó¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö»ø¥æ¥Ë¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏº¤µ¤ó¤Ë¥È¥¥á¥¤¬»ß¤Þ¤é¤óÌµÍý¡×¡Ö»ø¥æ¥Ë¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏº¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºäËÜÀ¿»ÖÏº¤¬Á´¹ñ¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ïºå¿À¤«¤éºäËÜ¤Î¤Û¤«¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤â»²²Ã¡£µÚÀî²íµ®Åê¼ê¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¼Âà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë