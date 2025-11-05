「昼メシの流儀」が大ヒット！野原ひろしの日常に隠された癒やしの秘密とは？―香港メディア
2025年11月1日、香港メディアの香港01は「『野原ひろし 昼メシの流儀』が大ヒット！彼の日常に隠された癒やしの秘密とは？」と題した記事を掲載した。
記事は、「『野原ひろし 昼メシの流儀』は、臼井儀人氏が原作の漫画『クレヨンしんちゃん』に登場するしんのすけの父・野原ひろしが主人公の公式スピンオフ作品だ。一見平凡な35歳会社員の昼食風景が描かれるが、彼の一食一食には人生哲学と社会の縮図が詰まっている」として、同作の四つの注目ポイントを紹介した。
まず、「もし『孤独のグルメ』が孤高な男の食の精神世界を描いた作品だとすれば、『野原ひろし 昼メシの流儀』は社畜パパのリアルな美食記録である。双葉商事の営業第二課の係長であるひろしは、毎日外回りに奔走し、昼食のひとときで仕事の疲れを癒やしている。彼には予算は500円、腹いっぱい食べること、時間を無駄にしないという厳しくも愛らしいルールがある。倹約家でありながら、時には『直感で注文』することもある。例えばインドカレーの激辛に挑戦し、汗だくになりながらも男の意地で完食する。しかし、女性社員にはまったく感動されず、なんとも苦笑いするしかない」と説明した。
そして、「同作は、職場の人間模様も見どころである。ひろしの部下・川口は24歳Z世代の新入社員で、会議のメモはスマホ、契約が取れれば上司におごらせ、しかも自分は倍の値段のランチを平然と注文する。ひろしは忍耐と理性の間で葛藤するが、その姿には『働く大人の哀しみ』がリアルかつコミカルに表現されている。彼にとって昼食とは、単に腹を満たす時間ではなく、現実と責任を噛みしめる時間でもあるのだ」と論じた。
また、「同作の最大の特徴は、料理シーンの多くが実写であることだ。海鮮丼、ハンバーグまで、ゆっくりとしたテンポで料理の油の照りや湯気を映し出し、視聴者の食欲を刺激する。各話はAパート・Bパートの短編構成で、ひろしが心の声で味をレポートするたびに、辛さにもん絶したり、部下に振り回されたりと、現実が容赦なく彼を突き落とす。最後には『空になった器』の実写映像で締めくくられ、まるで自分も食べ終えたかのような満足感を感じる」と述べた。
その上で、「同作は単なる美食アニメではなく、すべてのサラリーマンに捧げる優しいラブレターである。ひろしはヒーローではないが、大人になって最も尊敬されるキャラクターの一人だ。35歳で係長に昇進し、春日部に家を買い、32年の住宅ローンを背負いながらも、妻と子に優しく接し、ストレスを見せない」と言及した。
そして、「昼食のひとときを静かに楽しむその姿には、どんな超能力よりも尊い『小さな幸せ』がある。一見すると気軽な美食アニメだが、同作には人生哲学とサラリーマンの共感が詰まっているのだ。結局のところ、毎日懸命に生きる大人にとって、ゆっくりと食事を味わえることこそが、最高のロマンなのである」と結んだ。（翻訳・編集/岩田）