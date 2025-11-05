ドジャースが球団史上初のワールドシリーズ連覇を達成し、ロサンゼルス市街が優勝記念パレードで沸いた。現地時間11月3日、大谷翔平選手（31）も昨年に引き続き妻・真美子さん（28）とともに参加し、2階建てのバスから駆けつけたファンたちの声援に応えた。パレードの最中では、大谷選手が真美子さんにグッと顔を近づけ、2人で笑い合うシーンも見せた。

【写真】真美子さん愛用の“カメラ2つ”『iPhone 15』、野球ボール付きの「ドジャースブルーのストラップ」。大谷夫妻が見せた頬を寄せ合う密着ツーショットほか

そんななか、ファンの間では真美子さんが使用するスマートフォンの機種にも注目が集まった。スポーツ紙記者が語る。

「真美子さんのiPhoneは、背面に2つのカメラが斜めに備えつけられたタイプ。このカメラの配置は2023年9月に発売された『iPhone 15』以前のデザインで、少なくとも2年ほど前から使用しているようです。

くわえて、パレードに参加した他の選手やその家族の多くは、カメラが3つついた高性能かつ高額な『iPhone Pro』シリーズで撮影するなか、真美子さんが通常モデルを使用していたことに、ファンからは驚きの声があがっていました」（スポーツ紙記者）

真美子さんの"庶民派感覚"はたびたび話題になってきた。

「昨年12月、NBAのバスケットボールチーム・レイカーズの試合を夫婦揃って観戦していたことが報じられた際には、スペインのアパレルメーカー『ZARA』のものとみられるセーターを着ていました。当時は公式通販サイトで7900円ほどで売られていたもので、比較的手が届きやすい価格帯です。また過去には、同ブランドの5000円ほどで買えるバッグを持ってドジャースのパーティーに出席していました」（同前）

昨年の優勝パレードでも、真美子さんは"カメラ2つ"の『iPhone 15』を使用していた。

◆「昨年と違うスマホ」の指摘も

「真美子さんはその際、スマホにピンクのカバーを着けていました。ただし今年は、クリアのカバーに、ドジャースカラーのブルーを基調とした野球ボールが施されたストラップを合わせていました。『昨年と違うスマホ』『アクセサリーのみ新調した？』との指摘もありますが、どうやら真美子さんは2世代以上前のスマホを複数台持って使い分けているそう。ピンクのケースも引き続き使っているようですよ」（同前）

今年5月に米経済誌『フォーブス』が発表した『アスリート長者番付』では、9位にランクインした大谷選手。

「20社を超える企業とスポンサー契約をするなど"広告塔"としても勢いを増しており、フィールド外での収入は年間約1億ドル（約153億円）とも言われています。しかし、リフレッシュ時には、真美子さんとともにスーパーへ買い出しに行って自宅で食事を楽しむなどの日常生活を大切にされているよう。

8月7日発売のスポーツ総合雑誌『Number Web』のインタビューでは、身の回りの幸せについて〈家に帰るのが幸せかな〉とも答えていました。今年は大谷選手にとって、第一子が誕生した年でもありました。家族とともに過ごすささやかな日常が、彼の活躍を支えたのでしょう。そしてそれを形作っているのが真美子さん、ということなのでしょうね」（同前）

本格的な"二刀流"復帰、そしてレギュラーシーズン本塁打55本達成と今年も数々の伝説を残した大谷選手。妻や娘と享受する"ささやかな幸せ"を糧に、来シーズンの活躍も期待される。