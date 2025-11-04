県内一のキウイの産地佐那河内村で、鈴なりに実ったキウイの収穫が始まりました。



保育園の園児たちが収穫体験に訪れるということで、私もお邪魔してきました。



（豊成）

「佐那河内村のキウイ農園にやってきました！パンっと張ったキウイが一面に生っています！」



佐那河内村では、約30戸の農家がキウイを栽培しています。



収穫体験もできるこちらの農園ではいま、キウイの収穫期を迎えてきます。





4日は、徳島市と小松島市から25人の保育園児が農園を訪れました。子どもたちは取り方を教わったあと、さっそくキウイの収穫を体験しました。（保育園児）「わ！とれた！」子どもたちは、一つ一つ丁寧に落とさないよう気を付けながら、かごいっぱいのキウイを収穫しました。「たのしい！」「簡単」（豊成）「プチっと簡単にとることが出来ました」（佐那河内村果樹オーナー園東野 弘之 園主）「高温と乾燥で水をかける作業に（時間が）かかったが、出来栄えは例年通りきちっと出来ています」「園児たちを見て？」「喜んでもらえるでしょう。楽しいとか美味しいって言ってもらえて作り甲斐がある」でもこのキウイ、実はすぐには食べられません。一定期間寝かせる過程を経て、食べごろを迎えます。（豊成）「みずみずしい！程よい酸味で、甘みが濃い。ジューシーで爽やかな香り」（園児）「いただきます」子どもたち、待ちに待った試食の時間です！お味はどうですか～？「おいしい」「おいしい」佐那河内村のキウイは、12月中旬ごろから県内や関西地方に出荷されます。