JRT四国放送

県内一のキウイの産地佐那河内村で、鈴なりに実ったキウイの収穫が始まりました。

保育園の園児たちが収穫体験に訪れるということで、私もお邪魔してきました。

（豊成）
「佐那河内村のキウイ農園にやってきました！パンっと張ったキウイが一面に生っています！」

佐那河内村では、約30戸の農家がキウイを栽培しています。

収穫体験もできるこちらの農園ではいま、キウイの収穫期を迎えてきます。

4日は、徳島市と小松島市から25人の保育園児が農園を訪れました。

子どもたちは取り方を教わったあと、さっそくキウイの収穫を体験しました。

（保育園児）
「わ！とれた！」

子どもたちは、一つ一つ丁寧に落とさないよう気を付けながら、かごいっぱいのキウイを収穫しました。

「たのしい！」
「簡単」

（豊成）
「プチっと簡単にとることが出来ました」

（佐那河内村果樹オーナー園東野 弘之 園主）
「高温と乾燥で水をかける作業に（時間が）かかったが、出来栄えは例年通りきちっと出来ています」

「園児たちを見て？」
「喜んでもらえるでしょう。楽しいとか美味しいって言ってもらえて作り甲斐がある」

でもこのキウイ、実はすぐには食べられません。

一定期間寝かせる過程を経て、食べごろを迎えます。

（豊成）
「みずみずしい！程よい酸味で、甘みが濃い。ジューシーで爽やかな香り」

（園児）
「いただきます」

子どもたち、待ちに待った試食の時間です！お味はどうですか～？

「おいしい」
「おいしい」

佐那河内村のキウイは、12月中旬ごろから県内や関西地方に出荷されます。