佐那河内村でキウイの収穫はじまる 園児が収穫体験【徳島】
県内一のキウイの産地佐那河内村で、鈴なりに実ったキウイの収穫が始まりました。
保育園の園児たちが収穫体験に訪れるということで、私もお邪魔してきました。
（豊成）
「佐那河内村のキウイ農園にやってきました！パンっと張ったキウイが一面に生っています！」
佐那河内村では、約30戸の農家がキウイを栽培しています。
収穫体験もできるこちらの農園ではいま、キウイの収穫期を迎えてきます。
子どもたちは取り方を教わったあと、さっそくキウイの収穫を体験しました。
（保育園児）
「わ！とれた！」
子どもたちは、一つ一つ丁寧に落とさないよう気を付けながら、かごいっぱいのキウイを収穫しました。
「たのしい！」
「簡単」
（豊成）
「プチっと簡単にとることが出来ました」
（佐那河内村果樹オーナー園東野 弘之 園主）
「高温と乾燥で水をかける作業に（時間が）かかったが、出来栄えは例年通りきちっと出来ています」
「園児たちを見て？」
「喜んでもらえるでしょう。楽しいとか美味しいって言ってもらえて作り甲斐がある」
でもこのキウイ、実はすぐには食べられません。
一定期間寝かせる過程を経て、食べごろを迎えます。
（豊成）
「みずみずしい！程よい酸味で、甘みが濃い。ジューシーで爽やかな香り」
（園児）
「いただきます」
子どもたち、待ちに待った試食の時間です！お味はどうですか～？
「おいしい」
「おいしい」
佐那河内村のキウイは、12月中旬ごろから県内や関西地方に出荷されます。