大谷、山本、佐々木らがワールドシリーズ連覇を記念したパレードに参加

ドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ2連覇を記念したパレードとセレモニーを行った。大谷翔平投手やシリーズMVPの山本由伸投手、佐々木朗希投手らが沿道に集まったファンの歓声に笑顔で応えたが、“謝罪”するファンも現れた。

地元TV局「ABC7 ロサンゼルス」がパレード時に路上で男性ファンにインタビュー。インタビュアーは「この男性は（職場に）病欠の連絡をしたんです！」と説明すると、男性は右手人差し指を口元に当てつつ「教授、本当に申し訳ありません。僕はここにいなければならなかったんです。ドジャースが連覇をしたから。来年も、3連覇するときに僕はまさにこの場所にいなければならないんです。ベイビー!! カモーン!!」と声を張り上げた。

ドジャースの帽子を被り、青色のTシャツを着用。熱狂的ファンだけに、どうしてもこの光景を目に焼き付けたかったのだろう。昨年は体調が優れないと主張しながら優勝パレードに行き会社を解雇されたファンが話題となったが、まさに街をあげてのお祝いごとだった。（Full-Count編集部）