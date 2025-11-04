大谷が英語でスピーチ「I’m ready to get another ring next year.」

ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、本拠地・ドジャースタジアムでワールドシリーズ連覇のセレモニーに参加した。壇上では流暢な英語を披露。「大谷さん昨年より英語上手になってますよね？」と成長にファンも驚いている。

大谷はこの日、優勝パレードに真美子夫人と参加。その後、セレモニーで壇上に上がり、大谷の名前がアナウンスされるとマイクを握った。「ハロー、ハロー」と挨拶した後、全て英語でスピーチした。

「I want to say that I am so proud of this team. You guys are the greatest fans in the world.I’m ready to get another ring next year. Let’s go!（僕はこのチームを誇りに思います。あなたたちは世界でも最高のファンです。来年もう一つのリングを手にする準備はできている。レッツゴー！）」

流暢に話す大谷にファンも注目。「英語でのスピーチもかっこいい！」「完璧な英語」と称賛の声が相次いだ。（Full-Count編集部）