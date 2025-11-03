山崎貴監督「ゴジラ」新作映画のタイトルは、『ゴジラ-0.0』（ゴジラマイナスゼロ）！
11月3日の「ゴジラの日」にあわせ、かねてより製作が明かされていた山崎貴監督の「ゴジラ」新作映画のタイトルが、『ゴジラ-0.0』（ゴジラマイナスゼロ）であることが発表された。
【動画】『ゴジラ-0.0』タイトルロゴ解禁映像
1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣「ゴジラ」。
山崎貴監督がメガホンを取った、ゴジラ70周年記念作品にして、さらには日本製作の実写版ゴジラ30作目となった『ゴジラ-1.0』は、興行収入76.5億円を突破。さらには、アジア初となる第96回アカデミー賞視覚効果賞受賞をはじめ、国内外の映画賞で50以上の最優秀賞を受賞する快挙を達成し、まさに世界中で“ゴジラ”大旋風を巻き起こすこととなった。
11月3日“ゴジラの日”にTDCホールにて開催された「ゴジラ・フェス2025」にて、これまで一切の情報が明かされていなかった、山崎監督が監督・脚本・VFXを務める新作ゴジラのタイトルが「ゴジラ-0.0」（ゴジラマイナスゼロ）であると発表された。
さらに同時に解禁されたのは、荒々しく書かれたゴジラ新作のタイトルロゴ。世界中にゴジラ大旋風を巻き起こした、前作の『ゴジラ-1.0』と同様、山崎貴監督が手掛けた。
公開日やストーリーなど、タイトル以外の情報は全く解禁されることなく、謎に包まれたままの『ゴジラ-0.0』。 “マイナスゼロ”が示す意味はいったい何なのか。今後解禁される続報に期待が高まる。
