ºòÇ¯¤Ï¡Ö50-50¡×Ã£À®¢ªº£Ç¯¤ÏÆóÅáÎ®Éü³è
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼4 B¥¸¥§¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡¦¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢º£À¤µª½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤·¤Æ3²óÅÓÃæ5°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï2°ÂÂÇ3½ÐÎÝ¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾å½é¤Î°Î¶ÈÃ£À®¤¬Ç»¸ü»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¡Ö¥ª¥×¥¿¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡×¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¼«¼ÒX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖMLB¡¦NBA¡¦NFL¡¦NHL¤ÎÎò»Ë¾å¡¢¥Á¡¼¥à²ÃÆþ¸å¤ÎºÇ½é¤Î2¥·¡¼¥º¥ó¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÍ¥¾¡¤âÆ±»þ¤ËÃ£À®¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï»Ë¾å½é¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï2023Ç¯12·î¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¡ÊÅö»þ1014²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¡Ö54ËÜÎÝÂÇ¡õ59ÅðÎÝ¡×¤òÃ£À®¤·¡¢¼«¿È½é¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÌöÆ°¡£½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤ÎMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿º£µ¨¤ÏÅêÂÇÆóÅáÎ®¤¬Éü³è¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ55ËÜÎÝÂÇ¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¡¢OPS1.014¤ÏÆ±1°Ì¡¢146ÆÀÅÀ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â·×14»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¼«¿È3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë