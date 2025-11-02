米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を戦っている。2年連続の世界一がかかる一戦に、大谷翔平投手が「1番・投手兼DH」で先発したが3回に先制3ランを許す展開。中3日だった大谷をここまで引っ張ったデーブ・ロバーツ監督の采配に疑問の声が上がっている。

大谷は初回、2回と走者を出しながらバックの好守もあり無失点でしのいだが、3回に崩れた。スプリンガーの左前打、ルークスの犠打で1死二塁。さらにゲレーロJr.の打席で暴投を犯し、申告敬遠で一、三塁。ここでビシェットに初球スライダーを中越えの先制3ランとされた。珍しく両ひざに手をついてうなだれ、そのまま降板した。

ここまで51球。7回途中まで投げた第4戦から中3日での登板ながら、ここまでマウンドに立たせ続けた指揮官の采配に、X上の日本ファンからは批判の声が上がった。

「なぜ大谷さんを続投させたのか。あれだけ疲労困憊見え見えでなんとか2回抑えたのに…」

「これはロバーツ監督の判断ミス、大谷を早めに変えるべきだった」

「引っ張り過ぎた」

「絶対交代だったよ」

「どうみても今日投球の選択肢狭かったのになぜ続投させた」

「これは明らかにコンディション悪い大谷さんを引っ張ったロバーツ監督の采配ミス」

「3回からグラスノーだったやろうが」

ドジャースは第6戦で先発要員のタイラー・グラスノー投手をクローザー起用。総力戦で3-1の勝ちをもぎ取った。最終戦の先発投手が注目されたが、10月28日（同29日）の第4戦で6回を投げた大谷を中3日で起用した。



（THE ANSWER編集部）