【きょうから】鳥貴族、初の福袋「トリキの福袋」11・1限定販売 “トリッキー”キャラグッズなど
エターナルホスピタリティグループが展開する焼鳥屋「鳥貴族」はきょう11月1日、鳥貴族で初となる「トリキの福袋」を3万セット限定で販売する。
【画像】「トリキの福袋」内容（一覧）
創業40周年の感謝の気持ちを込めた企画。各店舗のオープン時間から、12月12日まで販売。1人1個まで販売。無くなり次第終了とする。全店3万セットの限定で、価格は3900円（税込）。来年1月中旬に発送となる。
・おでかけトリッキートート
シンプルな柄のトートバックは普段使いにも最適。外側についたポケットにトリッキーを入れると可愛さも倍増する。
サイズ（約）：タテ380×ヨコ340×マチ90ミリメートル
・ぬくぬく鳥貴族ブランケット
ひざ掛けにちょうど良いサイズのブランケット。鳥貴族の定番メニューがプリントされたデザインは周りの視線も釘付け。
サイズ（約）：タテ700×ヨコ1000ミリメートル
・トリッキーのジャガードタオル
トリッキーの絵がプリントされた、吸収性に優れたジャガードタオル。何枚あっても困らない必須アイテム。
サイズ（約）：タテ250×ヨコ250ミリメートル
・トリッキーコルクコースター
トリッキーの顔型のコルク製コースター。職場でも家庭でも活用できる3枚入り。
サイズ（約）：タテ85×ヨコ93ミリメートル
・鳥貴族×マルマンコラボオリジナルA６メモ
スケッチブックで有名なマルマンとのコラボメモ帳。シンプルなデザインで持ち歩きやすいA6サイズ。
サイズ（約）：タテ132×ヨコ100×厚10ミリメートル
・鳥貴族公式アプリギフト券3,000円分（1000円×3枚）
会計ごとに「お1人様1枚まで」利用可能。グループで複数枚使う場合は「クエスト協力」が必要。有効期限6ヶ月。
