ボウデン氏のFAランキングで全体9位、投手4位

ドジャース-ブルージェイズのワールドシリーズが終われば、メジャーリーグはストーブリーグに突入。来季以降のチーム編成に向けて、FA＆トレード市場が一気に動き出す。西武のエース・今井達也投手の動向に米メディアも注目しているようだ。

レッズとナショナルズでGMを務めた経験があるジム・ボウデン氏は27日（日本時間28日）、「ジ・アスレチック」にオフ恒例となったFAランキングトップ50を寄稿した。堂々の全体9位に位置づけたのが、今季24先発で10勝5敗、5完投3完封、防御率1.92の好成績を残した今井だ。

ボウデン氏は今井を「今オフにポスティングされる見込みだ」との前提でランキングに組み込んだ模様。「身長5フィート11インチ（約180cm）、体重154ポンド（約70kg）と小柄な右の先発投手」とし、「速球は常時90マイル台中盤を計測し、必要なときには90マイル台後半まで到達する。決め球は鋭く落ちるスライダーで、チェンジアップ、スプリット、カーブ、シンカーも織り交ぜる」と紹介した。

「細身ながらも耐久性があり、MLBでは打者を翻弄できる先発3番手タイプとして評価されている」と、リアルな声を届けている。最適な移籍先候補にはメッツ、ジャイアンツ、レッドソックス、カブス、オリオールズ、アストロズ、パドレスを挙げ、予想契約額は「7年総額1億5400万ドル（約237億円）」とした。

ボウデン氏のFAランキングでは、4位にフランバー・バルデス（アストロズ）、7位にレンジャー・スアレス（フィリーズ）、8位ディラン・シーズ（パドレス）が入り、今井は投手として4番目の評価だった。メジャーからも熱視線を浴びる右腕の去就に注目が集まる。（Full-Count編集部）