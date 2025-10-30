大物が集結したワールドシリーズ第4戦

【MLB】Bジェイズ 6ー2 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャースタジアムでは28日（日本時間29日）、ドジャースとブルージェイズとのワールドシリーズ第4戦が行われた。大谷翔平投手が先発登板する注目の一戦は、俳優ら有名人も続々来場。米紙「ニューヨーク・ポスト」は「セレブの晩餐会のようだっだ」と伝えた。

多くの注目が集まる一戦。大谷のワールドシリーズ初登板、ドジャースが初戦から3連勝していれば優勝の可能性があった第4戦ということもあってか、スタンドには多くのVIPが来場していた。

ドジャースベンチの真横のバックネット裏、ドジャースのネクストバッターズサークルの真後ろには、英国のヘンリー王子と妻メーガンさんが座っていた。

ほかにも女優のシドニー・スウィーニーさんは大谷のユニホームを着用して来場。俳優のブラッド・ピットさんはドジャースのシャツを着用し、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのフリーさんが並んで観戦。俳優のジェームズ・マースデンさん、オースティン・バトラーさん、映画「スパイダーマン」で主演を務めたトビー・マグワイアさんなども訪れていた。

セレブが集結した一戦に、米紙「ニューヨーク・ポスト」は「第4戦の観客は、野球の試合というよりはセレブの晩餐会のようだった」と表現。一方でドジャースは試合に敗れ、「観客はセレブでいっぱいだったかもしれないが、ドジャースがシリーズでリードを広げるのには役立たなかった」と締めた。（Full-Count編集部）