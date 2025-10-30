11月5日（水）よる10時〜第5話を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

昨日10月29日（水）放送の第4話を、数々のドラマのレビュー記事を手がける「テレビ視聴しつ」室長・大石庸平氏はどう見たか？第4話の場面写真と共に紹介！※第4話のネタバレを含みます

本作は、誘拐事件をきっかけに、人質の結以（桜田ひより）と誘拐犯の大介（佐野勇斗）が、なぜか2人で逃避行を続けることになるというヒューマンミステリー。

■今作においての“ノンキ”

今作は逃亡劇の“緊張感”と、その対極にある“ノンキ”のバランスが実に絶妙だ。

この第4話で大きく描かれたのは、前回“意味ありげ”に登場した女性が大介の元カノ・莉里（影山優佳）で、彼女の自宅に2人がかくまわれることになるのだが、莉里は家庭のある男性と不倫中…という、本筋で描かれる逃亡劇とはまるで関係のない“ノンキ”だった。

しかも、前回の“意味ありげ”を序盤であっさり元カノだと明かしてしまい、すぐに結以とも意気投合。さらには、逃走中の2人には1億円の懸賞金がかけられているのにもかかわらず、結以の“やってみたかったこと”を次々と実現させていくという余裕まで見せた。しかも結以と莉里の会話はたわいもない友達同士のガールズトークであったし、この第4話を振り返ってみれば “ノンキ”の連続だった。

しかし、今作においてその“ノンキ”こそが、最も尊いのだ。

結以の“やってみたかったこと”、それは、回転寿司やゲームセンター、フードデリバリー（後の“揚げ物パーティー”）、フェス（中盤のハロウィン）、ファミレス、人狼といった、いずれも何気ない青春の象徴だ。それらを丁寧に描き出すことで、ドラマは逃亡劇のスリルよりも、知らなかった“自由”と、“かけがえのない時間”の尊さを優先させている。つまり、今作はスリリングな逃避行の物語であるのとともに、彼らのみずみずしい青春譚でもあるのだ。

また、前回加えられた“1億円の懸賞金”も、単なるサスペンス要素だけではないだろう。“お金では買えない青春”を際立たせるための対比でもあるのだ。友人と過ごすどうでもいい時間…それらは、どんな大金にも代えがたい価値を持つ。今作が描こうとしているのは、まさにそのお金では買えない尊さなのだ。

さらに今回、“なぜ彼らは逃げているのか”という部分にも新しい解釈が生まれた。

それは、“救うため”だ。大介は当然結以を救うために逃げているのだが、彼らは逃げた先々で、ネグレクトの少年を、孤独な女性を、“救った”。2人は許されない罪を背負いながらも、同じように苦しむ誰かを無意識に（もしくは意識的に）“救うため”、逃げているのだ。

そして、肝心の大介だが、結以は自らの能力で知った、大介の“何か”を救うために逃げているのだろう。それが一体何なのか？それがこのドラマの物語性を支えている。

最後に、今回登場した莉里の造形は見事だった。なぜなら、彼女に“邪念”を一切抱かなかったからだ。第2話で登場した晶（原沙知絵）のように、今回も裏切られるのでは？という“邪念”を排し、登場したその瞬間から “信じられる人”として説得力を持たせた。そのことで、今回描かれた“青春”の純度を保つことに成功させたと言えよう。

もちろんその“邪念”を排することは、逃亡劇としてのスリルをそぐリスクもある。この人物が怪しいのでは？と思わせたほうが、サスペンスとしては有効だからだ。しかし今作はそれを選ばなかった。スリルよりも、お金よりも、もしかすると本筋で描かれる逃亡劇よりも――“ノンキ”にこそ、物語としての豊かさや、尊さがあると信じているからだろう。

とはいえ、なのだ。彼らがどう逃げ続けられるのか？“ノンキ”を自然に成立させるための緻密さと、ガン（志田未来）が登場したことによる大胆さによって、さらに逃亡劇の“緊張感”は増している。“緊張感”と“ノンキ”、それらが今、最高の位置でバランスをとっているのだ。今後も見逃せない。

