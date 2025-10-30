マクドナルド「三角チョコパイ ティラミス」5年ぶり復活 数量限定パッケージも登場
【モデルプレス＝2025/10/30】マクドナルドを代表する秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」より、「三角チョコパイ ティラミス」が5年ぶりに復活。11月5日より全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売されることが発表された。
【写真】マック、紙ストロー終了へ 新仕様は？
日本マクドナルドは、秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」より、5年ぶりに復活する「三角チョコパイ ティラミス」を11月5日より全国のマクドナルド店舗にて期間限定販売。また、現在販売中のアーモンドの食感ととろ〜りチョコクリームが魅力の不動の定番人気商品「三角チョコパイ 黒」も引き続き楽しむことができる。「三角チョコパイ」は、2007年の初登場以来、秋冬の訪れを告げる季節限定スイーツとして、多くのお客様に親しまれてきた。何層にも丁寧に重ねられたサクサクのパイ生地と、とろ〜りとしたクリームの絶妙なハーモニーが特長で、毎年異なるフレーバーを展開しながら、幅広い世代に愛されている。ティータイムのひとときや、自分へのご褒美としても人気の、寒い季節にぴったりなホットスイーツだ。
2020年に期間限定で登場し好評を博した「三角チョコパイ ティラミス」が、この度5年ぶりに復活。今回の「ティラミス」は、マスカルポーネチーズを使用したチーズチョコクリームと、ほろ苦いコーヒークリームを、何層にも重ねたサクサクのパイ生地で包み込んだ、大人向けの濃厚な味わいが特長だ。チーズチョコクリームにはココアクッキーを配合し、濃厚さと食感にアクセントを加えた。そして今回は、新たにザクザク食感のコーンクラッシュを加えることで、チョコクリームの甘みとなめらかな食感のコントラストをさらに際立たせ、“ザクとろ”食感にパワーアップ。より一層、奥行きのある味わいをお楽しみいただける期間限定の1品に仕上がっている。
不動の定番商品である「三角チョコパイ 黒」は、2023年にチョコクリームをより濃厚な味わいにリニューアル。チョコクリームと、チョコクリームに入ったアーモンドの食感、サクサクのパイ生地のハーモニーをお楽しむことができる。加えて、2025年はうさぎをモチーフにした数量限定パッケージで商品を提供。「三角チョコパイ ティラミス」は茶うさぎ、「三角チョコパイ 黒」は黒うさぎのイラストをあしらった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「三角チョコパイ ティラミス」5年ぶり復活
