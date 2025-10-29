お笑いタレント・お見送り芸人しんいち（40）が28日深夜に放送されたテレビ朝日「クロナダル」（月曜深夜1・58）に出演。活動休止中のフワちゃんと食事に行ったことを明かし、現在の姿について語った。

今回は「芸人の楽屋トークを定点観察！普段聞けない裏話をこっそり暴露！」と題して放送された。冒頭、しんいちが「この間ね…」と切り出して「フワちゃんと飯行ったんすよ」と明かした。

クロちゃんやナダルが驚く中、「水ダウ（水曜日のダウンタウン）でね、ドラゴンボールみたいな感じで見立てて、探しに行くっていうロケをして。“願いどうする？”みたいな。僕がポロっと“フワちゃんよみがえらすとかアカン”って」と発言したことがフワちゃんとご飯に行くキッカケになった。

この放送を見たフワちゃんから「私をよみがえらせようとしてくれて、ありがとう」と連絡があった。この連絡にクロちゃんが「ボケでしょ？」と確認すると、しんいちは「これマジ！マジなんすよ！」と声を大きくした。

フワちゃんとは「元々仲良かった」とし「普通に（食事）行こうって」と誘った。お店に関しては「どこでも」と問わないことを伝えると、フワちゃんが予約したのは「個室でもないところ」だったという。さらに「マスクとか帽子も被らず現れて…エグかった…やっぱり」と変わらない強心臓ぶりに驚いた。

また、久々に再会したフワちゃんに「毒っ気抜けたのか…めちゃくちゃキレイになってて…普通に女の子として見れますよ。マジで一回会ってほしい」と変貌ぶりを伝えた。

そして、会話内容について聞かれると「俺が一方的でもあるんですけども」と前置きして「“はよ戻ってきてくれよ”って言いながら。ボケっぽく。“とりあえずスタジオは、お前絶対無理やから。一緒に過酷ロケだけしよ”って。“禊（みそぎ）！禊！いっぱいしんどいことやろ”とは言った」とした。このしんいちの言葉にフワちゃんは「やりたいけど使ってくれるとこあるかな?」といった返事だったことを明かした。