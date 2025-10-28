◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、１勝１敗で迎えたワールドシリーズ第３戦の本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１回裏先頭の１打席目は、「ＭＶＰ」コールが巻き起こる中打席に入り、右翼線への二塁打を放った。打球速度１１３・８マイル（約１８３・１キロ）という鋭い打球だった。

ブルージェイズの先発はマックス・シャーザー投手（４１）。サイ・ヤング（ＣＹ）賞３度で、通算２２１勝のレジェンド右腕だ。今季は５勝５敗、防御率５・１９だったが、ポストシーズンでは１６日（同１７日）のア・リーグ優勝決定シリーズ第４戦で先発。６回途中３安打２失点で勝利投手になった。大谷は過去６打数２安打。今年８月に対戦した際には３打数２安打だった。

フィリーズとの地区シリーズ４試合で１８打数１安打の打率５分６厘と苦しんだ大谷だったが、ナ・リーグ優勝決定シリーズのブルワーズ戦からは調子を上げ、同シリーズの第４戦では圧巻の１試合３本塁打でシリーズＭＶＰにも輝いた。ワールドシリーズでも第１戦で本塁打を放ち、第２戦でもダメ押し点につながる右前安打。自身の状態については「状態的には少しずつ上がってきているかなと思う」と手応えを口にしていた。

あす２８日（同２９日）に本拠地で行われる第４戦では先発登板が予定されている。