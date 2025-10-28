今買ってまだまだ使える「優秀パンツ」→【ユニクロ値下げ】で1,990円になってた！

これからの季節に使えそうなパンツを探している人は、【ユニクロ】に注目！ シーズンムード漂う素材や、脚のラインをきれいに見せてくれそうなシルエットなど、大人世代のデイリーコーデにおすすめのパンツが豊富にラインナップ。さらに、今ならお得に手に入れられそう。今回は、ユニクロの値下げ中アイテムのなかから、今買って、冬まで活躍してくれそうなパンツをご紹介します。

深みカラーで秋気分になれそうなきれいめパンツ

【ユニクロ】「スマートフレアパンツ」\1,990（税込・セール価格）

ひざ下からゆるやかに広がるシルエットが、脚のラインをきれいに見せてくれそうなパンツ。センタープレス入りで縦のラインが強調され、オンオフ問わず使えそうなきちんと感のあるデザインです。ストレッチのきいた素材で動きやすく、快適なはき心地を期待できそう。ダークグリーンやダークブラウンなど、秋冬らしい深みのあるカラー展開で、これからの季節の着こなしにぴったりです。

バランス上手な大人のきれいめカジュアル

ショート丈のシャツとフレアパンツを合わせて、スタイルアップが狙えそうなコーディネート。上品な雰囲気にまとめつつも、キャップをプラスしてほどよくカジュアルダウン。こなれ感のある、大人のきれいめ秋コーデです。バッグやキャップなど小物はブラウン系でまとめて、より季節感を感じるコーディネートを楽しめそう。

高見えする光沢感が魅力のベロアパンツ

【ユニクロ】「ソフトベロアイージーパンツ」\1,990（税込・セール価格）

光沢のあるベロア素材が上品な印象のイージーパンツ。ワイドストレートのシルエットで、気になる脚のラインを自然とカバーしてくれそうです。ほどよいリラックス感があり、きれいめにもカジュアルにも着こなせそう。秋冬のコーディネートをぐっと格上げしてくれそうな高見えデザインのパンツが、1,000円台で手に入れられるチャンスです。

カジュアルスタイルもベロア素材できれいめに

ベロアパンツにシャツとニットベストを合わせた、落ち着きのある大人カジュアルコーデ。楽にはけそうなイージーパンツも、ベロア素材の上品な質感でカジュアルすぎない印象に。シャツのようなきれいめトップスとも好相性で、落ち着いた雰囲気の中にもおしゃれ感が漂います。シャツをインせずに着ることで、気になる腰回りをさりげなくカバーしてくれそうなのも嬉しいポイントです。

