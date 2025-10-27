「スネルがワールドシリーズMVPになると予想するわ」が一転

ドジャースの山本由伸投手の投球に、レポーターも圧倒されたようだ。「NBCロサンゼルス」のオリビア・ガービーさんはワールドシリーズ開幕前にブレイク・スネル投手がシリーズMVPになると予想。しかし、25日（同26日）の山本の快投に、予想を捻じ曲げた。

ガービーさんは21日（同22日）にX（旧ツイッター）で、地区シリーズ、リーグ優勝決定シリーズで2戦連続の無失点投球を披露したスネルが「ワールドシリーズMVPになると予想するわ」と投稿していた。

しかし、スネルは第1戦に先発して6回途中5失点。第2戦で山本がプレーオフで2戦連続となる完投勝利をマークすると、スネルと予想した先日の投稿を引用しつつも、「あっ……私がタイプしようとしていたのは、実はヨシ・ヤマモトだったの……」と予想をチェンジした。

この投稿には他のユーザーから「よくあるタイプミスだよね」「第6戦でもう一度同じことをやって、ドジャースの優勝決定だ！」「100％同意、そして第6戦でももう一度（必要ならね）」「私も同じことやっちゃったよ、ハハ」「うん、ちょっとしたタイプミスだね。指が脳より速く動いちゃったんだね。完全に理解できるよ」と賛同の声が寄せられていた。

リーグ優勝決定シリーズでは、第4戦に先発した大谷が6回0/3を無失点10奪三振、打っては3本塁打の活躍でシリーズMVPをかっさらった。ガービーさんの予想は的中するのか。はたまた、また別の選手に変わるのだろうか。（Full-Count編集部）